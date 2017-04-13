الإسباني لوكاس ألكاراس مدربا جديدا للخضر

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عينت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الإسباني لوكاس ألكاراس مدربا جديدا للمنتخب الوطني الجزائري، وفقا ما أعلنته الاتحادية الخميس عبر موقعها الرسمي.ويعوض التقني الإسباني البالغ من العمر 50 عاما البلجيكي جورج ليكانس الذي استقال بعد إقصاء المنتخب الوطني في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2017 في الغابون.وسيبدأ الناخب الجديد مهامه الجديدة على رأس المنتخب في الأيام القليلة القادمة، أضاف ذات المصدر.وسيخوض المنتخب الوطني أول لقاء رسمي تحت قيادة المدرب الجديد في شهر يونيو المقبل أمام الطوغو لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 المبرمجة نهائياتها في الكاميرون.