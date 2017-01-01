عادل أمين
شهدت مختلف المواد الاستهلاكية أمس ارتفاعا غير مبرر من طرف تجار التجزئة وأصحاب المحلات بالكثير من ولايات الوطن على غرار ولاية عنابة .حيث وجد
...
شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي نهار أمس في زيارة عمل وتفقد لولاية قالمة تدوم يومين، أين استهل زيارته بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار بمقبرة هيليوبوليس وبعدها قام بتدشين مقر الدائرة.
...
أدى انفجار قنبلة تقليدية بمنطقة الريحانة موزاية بولاية البليدة إلى مقتل طفل وإصابة سبعة آخرين من بينهم اثنين في حالة خطيرة .وفي هذا السياق قالت
...
مايا.س
وقعت أمس مواجهات عنيفة بين أعوان الشرطة ومحتجين أمس بولاية بجاية تسببت في تخريب بعض البنايات وتكسير السيارات وحرق حافلة واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل
...
أكد وزير السكن والعمران والمدينة»عبد المجيد تبون» أن المرقي العقاري صاحب مشروع 500 سكن تساهمي بحي بوزعرورة ببلدية البوني بولاية عنابة التزم بتسليمه في أقرب الآجال.
...
وحيد هاني
انطلقت مؤخرا أشغال إعادة ترميم وتهيئة محطة «سيدي إبراهيم» للحافلات المتواجدة بمدخل مدينة عنابة والتي بقيت مغلقة لمدة سنة كاملة بعد افتتاح المحطة البرية
...
ناشد سكان حي 800 مسكن تساهمي بالشعيبة بسيدي عمار مجددا السلطات المحلية وعلى رأسها مصالح البلدية بضرورة التدخل العاجل من اجل إنقاذ حيهم من الظلام
...
يشتكي العديد من سكان ولاية عنابة من المعاملات السيئة لأصحاب سيارات الأجرة، على غرار رفع الأسعار مقارنة بتلك المحددة قانونا ورفض نقلهم إلى بعض الأماكن،
...
وقع مساء أول أمس حادث مرور مميت نواحي جسر بوخضرة بلدية البوني، تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين ما أدى إلى مصرع كهل في عين المكان
...
بعد قرار الطاقم الفني لفريق اتحاد العاصمة و القاضي بمنح اللاعبين عدة أيام كراحة بمناسبة حلول السنة الجديدة، عاد الاتحاد للتدريبات مجددا صبيحة أمس الاثنين
...
يصر المدير العام سويسي على الرحيل بعد الشتائم التي تعرض لها أول أمس من قبل مجموعة من السنافر الغاضبين في حين سيواجه فريق شباب قسنطينة
...
عبر الكثير من المغاربة والجزائريين عن إعجابهم بفوز المتألق رياض محرز بجائزة الأسد الذهبي التي تمنحها أسبوعية المنتخب المغربي وقد أكدوا أن نجم ليستر سيتي
...
انتشرت عبر صفحات الفايسبوك صور للملك المغربي محمد السادس في إحدى الحفلات وهو يرتدي زيا غريبا حيث ظهر الملك المسمى بـ «أمير المؤمنين» في مملكته
...
بنجاح النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» في شل قطاع المالية الأسبوع الفارط تكون المركزية النقابية قد خسرت قطاعا آخر لصالح النقابات الحرة التي أصبحت
...
رغم تعليمات وزير الداخلية بضرورة فتح أبواب الاستقبال أمام المواطنين إلا أن عدة رؤساء دوائر بعنابة لا يكلفون أنفسهم عناء ذلك ويكلفون عادة الكتاب العامون
...
اهتز سكان بلدية بلخير03 كلم شرق ولاية قالمة نهاية الأسبوع ، على وقع حادثة أليمة خلفت الكثير من الحزن و الأسى و طرحت العديد من
...