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المواطن يتسأل عن دور وزارة التجارة من هذه الفوضى

التجار يلهبون الأسعار مع مطلع العام الجديد

عادل أمين   شهدت مختلف المواد الاستهلاكية أمس ارتفاعا غير مبرر من طرف تجار التجزئة وأصحاب المحلات بالكثير من ولايات الوطن على غرار ولاية عنابة .حيث وجد...
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وزير الداخلية و الجماعات المحلية من قالمة

السنة الجارية ستكون لكسب الرهان الأمني وتسليم الوثائق عن بعد

شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي نهار أمس في زيارة عمل وتفقد لولاية قالمة تدوم يومين، أين استهل زيارته بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار بمقبرة هيليوبوليس وبعدها قام بتدشين مقر الدائرة. ...
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بموزاية ولاية البليدة

انفجار قنبلة تقليدية يخلف قتيلا و7 جرحى

أدى انفجار قنبلة تقليدية بمنطقة الريحانة موزاية بولاية البليدة إلى مقتل طفل وإصابة سبعة آخرين من بينهم اثنين في حالة خطيرة .وفي هذا السياق قالت...
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احتجاجاً على الزيادات الضريبية التي تضمنها قانون المالية لعام 2017

مشادات عنيفة بين الأمن والمحتجين في بجاية

 مايا.س  وقعت أمس مواجهات عنيفة بين أعوان الشرطة ومحتجين أمس  بولاية بجاية تسببت في تخريب بعض البنايات وتكسير السيارات وحرق حافلة واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل...
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مشروع 500 سكن تساهمي ببوزعرورة

تبون يعلن التزام المرقي العقاري بتسليمها قريبا

أكد وزير السكن والعمران والمدينة»عبد المجيد تبون» أن المرقي العقاري صاحب مشروع 500 سكن تساهمي بحي بوزعرورة ببلدية البوني بولاية عنابة التزم بتسليمه في أقرب الآجال. ...
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المؤسسة المكلفة بالأشغال انطلقت في عملها

مشروع إعادة تهيئة محطة «سيدي إبراهيم» يدخل مرحلته العملية

وحيد هاني   انطلقت مؤخرا أشغال إعادة ترميم وتهيئة محطة «سيدي إبراهيم» للحافلات المتواجدة بمدخل مدينة عنابة والتي بقيت مغلقة لمدة سنة كاملة بعد افتتاح المحطة البرية...
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بسبب تعطل الإنارة العمومية لعدة أشهر

سكان حي 800 مسكن تساهمي بالشعيبة يطالبون بتدخل البلدية

ناشد سكان حي 800 مسكن تساهمي بالشعيبة بسيدي عمار مجددا السلطات المحلية وعلى رأسها مصالح البلدية بضرورة التدخل العاجل من اجل إنقاذ حيهم من الظلام...
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يرفضون أخذهم لبعض الوجهات

العنابيون يطالبون بوضع حد لتجاوزات سائقي «الطاكسيات»

يشتكي العديد من سكان ولاية عنابة من المعاملات السيئة لأصحاب سيارات الأجرة، على غرار رفع الأسعار مقارنة بتلك المحددة قانونا ورفض نقلهم إلى بعض الأماكن،...
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الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث

قتيل وأربعة جرحى في اصطدام سيارتين سياحيتين ببوخضرة

 وقع مساء أول أمس حادث مرور مميت نواحي جسر بوخضرة بلدية البوني، تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين ما أدى إلى مصرع كهل في عين المكان...
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اتحاد العاصمة

سوسطارة تطير اليوم إلى تونس

 بعد قرار الطاقم الفني لفريق اتحاد العاصمة و القاضي بمنح اللاعبين عدة أيام كراحة بمناسبة حلول السنة الجديدة، عاد الاتحاد للتدريبات مجددا صبيحة أمس الاثنين...
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شباب قسنطينة

الخضورة تواجه الشاوية وديا وسويسي يصر على الرحيل

 يصر المدير العام سويسي على الرحيل بعد الشتائم التي تعرض لها أول أمس من قبل مجموعة من السنافر الغاضبين في حين سيواجه فريق شباب قسنطينة...
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محرز يصلح ما أفسدته السياسة

عبر الكثير من المغاربة والجزائريين عن إعجابهم بفوز المتألق رياض محرز بجائزة الأسد الذهبي التي تمنحها أسبوعية المنتخب المغربي وقد أكدوا أن نجم ليستر سيتي...
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أمير المؤمنين « واي واي»

انتشرت عبر صفحات الفايسبوك صور للملك المغربي محمد السادس في إحدى الحفلات وهو يرتدي زيا غريبا حيث ظهر الملك المسمى بـ «أمير المؤمنين» في مملكته...
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السناباب تفضح المركزية النقابية

بنجاح النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» في شل قطاع المالية الأسبوع الفارط تكون المركزية النقابية قد خسرت قطاعا آخر لصالح النقابات الحرة التي أصبحت...
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تعليمات بدوي مجرد حبر على ورق

رغم تعليمات وزير الداخلية بضرورة فتح أبواب الاستقبال أمام المواطنين إلا أن عدة رؤساء دوائر بعنابة لا يكلفون أنفسهم عناء ذلك ويكلفون عادة الكتاب العامون...
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قالمة

شيخ يضع حد لحياته شنقا بقرية صالح سوفي

 اهتز سكان بلدية بلخير03 كلم شرق ولاية قالمة نهاية الأسبوع ، على وقع حادثة أليمة خلفت الكثير من الحزن و الأسى و طرحت العديد من...
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