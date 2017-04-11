حداد يسابق الزمن لشراء عقد بن غيث وتجديد عقود بعض الكوادر

باشر المسؤول الأول على رأس نادي اتحاد العاصمة ربوح حداد عملية ضبط عقود بعض اللاعبين الذين ينوي الاحتفاظ بهم تحضيرا للموسم القادم، خاصة وأن أبناء سوسطارة لن يكونوا معنيين بفترة نهاية المنافسة وما يليها من راحة، بالنظر للاستحقاق القاري الذي ينتظرهم والمتمثل في لقاءات دوري أبطال إفريقيا من خلال دور المجموعات، إذ يسعى الرجل الفعال في بيت الاتحاد إلى التخلص من هاجس رحيل كوادر الفريق بعد نهاية المنافسة، ويتواجد على رأس أولوياته اللاعب عبد الرؤوف بن غيث الناشط على شكل إعارة من ناديه الأصلي أتلتيك بارادو وستنتهي مغامرته آليا مع النادي بنهاية شهر جوان المقبل، لذا فإن الاتحاد يخطط لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي، وذلك حسبا كشفته مصادر مضطلعة، خاصة وأن اللاعب وإدارة الباك لا يمانعان بتاتا مغادرة ابن مدينة الأغواط صوب اتحاد العاصمة، وبالتالي فإن مسألة انتقاله هي قضية وقت ليس إلا، حيث أن الرجل الأول في «الفاف« خير الدين زطشي هو الآخر متحمس لتسريح اللاعب الذي تلقى تكوينه في أكاديميته ويكون حداد قد فاتحه في هذا الأمر من دون شك.

ف.وليد