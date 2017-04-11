الفتيل يشتعل بين عمراني وبلخير

يبدو أن الحرب الباردة بين المدرب عبد القادر عمراني والمهاجم بلخير ستتواصل فيما تبقى من مشوار خلال الموسم الحالي، على اعتبار أن المسؤول الأول عن العارضة الفنية للخضورة كشف لمقربيه أن اللاعب الوهراني سيكون خارج الحسابات في الفترة المقبلة، وقد ارجع التقني التلمساني دوافعه بخصوص ذلك أنه لن يعتمد على لاعب مصاب ولا يتواجد في أحسن أحواله، زيادة على ذلك فإن الوضعية الحالية للنادي الرياضي القسنطيني تتطلب تواجد جميع العناصر في كامل «الفورمة« قصد تحقيق الهدف المنشود بالحفاظ على مكانة الخضورة بحظيرة الرابطة الأولى.





الخضورة ستكمل رسميا البطولة بحملاوي





بعد أن خرج المناجير العام لشباب قسنطينة عرامة بتصريح أكد فيه إرسال إدارة النادي الرياضي القسنطيني طلب للرابطة المحترفة قصد استقبال المنافسين فيما تبقى من مشوار بالبطولة بملعب بن عبد المالك عوض ملعب الشهيد حملاوي، كشفت مصادر حسنة الاطلاع أن الطلب المقدم من قبل القائمين على شؤون الشباب لن يتم أخذه بعين الاعتبار وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أن الأسباب التي تقدم بها مسؤولو عميد الأندية الجزائرية من أجل تغيير الملعب ليست موضوعية، فضلا عن ذلك فإن تغيير الفريق الملعب الذي يستقبل به منافسيه يجب أن يكون لدوافع قوية كغلق الملعب بسبب أشغال تهيئة أو إقدام السلطات المحلية تنظيم تظاهرات رياضية به، زيادة على ذلك فإن هناك سببا آخر يجعل من طلب إدارة الشباب يرفض كون الفرق ترسل اسم الملعب الذي ستستقبل فيه منافسيها عند دفعها ملف الانخراط قبل انطلاق الموسم، ومن هذا المنطلق، فإن النادي الرياضي القسنطيني سيواصل استقبال ضيوفه فيما تبقى من مشوار بملعب الشهيد حملاوي.

ع.خ