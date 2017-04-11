الديجياس يطمئن هيشور والأزمة المالية في طريقها إلى الحل

لا تزال إدارة مولودية قسنطينة تواصل مساعيها من اجل حل قضية إعانات السلطات المحلية في أقرب الآجال، حيث ذكر مصدر حسن الاطلاع ان رئيس الفريق هيشور اجتماع أول أمس بممثل الديجياس هوام بمقر مديرية الشبيبة والرياضة من اجل الإسراع في عملية تسريح أموال الديجياس خاصة ان والي الولاية كمال عباس أمر بحل الأزمة المالية التي يتخبط فيها النادي القسنطيني منذ انطلاق الموسم الحالي، وحسب مصدر حسن الاطلاع ان تسريح الإعانات أصبحت مسألة وقت فقط وحزينة المولودية ستنتعش بمبلغ مالي معتبر سيستخدمه الرجل الأول بالإدارة في تسوية مستحقات اللاعبين المقدرة بستة أشهر كاملة، للتذكير فإن خزينة الموك تدعمه في الايام الماضية بمبلغ 500 مليون استغلته هيشور في تسوية منحتين وتسديد بعض الديون خلال الموسم الحالي، وفي سياق آخر طالب أنصار الموك من اللاعبين بضرورة إكمال الموسم بقوة وعدم التساهل في لقاءي بونة وعين مليلة، خاصة وأن الإدارة ستسوي مستحقاتهم قريبا.

ع.خ