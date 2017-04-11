«الصعود مازال قائما وسندافع عن حظوظنا إلى آخر جولة«

أكد مدرب شبيبة سكيكدة الفرانكو برتغالي ديدي غوميز أن حظوظ الصعود إلى الرابطة الاحترافية الأولى موبيليس مازالت أبوابها مفتوحة على مصراعيها أمام فريقه بحكم اعترافه بأن المستويات بين فرق الرابطة الثانية متقاربة جدا باستثناء أول الصاعدين نادي بارادو فقط، وأعترف أن فريقه مقبل على منعرج خطير جدًا من خلال مواجهته لفرق تصارع من اجل البقاء في صورة شباب عين فكرون ومولودية العلمة، وعليه يطالب دعم الأنصار فهو وحده الكفيل بإخراج الفريق من عنق الزجاجة إلى بّر الآمان، كما بات فريقه يعاني من التحكيم وأخطائه، مناشدا جميع المحبين والغيورين على ألوان الفريق المسارعة إلى التضامن مع الإدارة الحالية لكي يتمكن فريق الجيسماس من تحقيق الهدف المنشود.

«احتمالات الجولات الثلاثة المتبقية لصالح الجيسماس«

خسارة إتحاد بسكرة في وهران على يد الجمعية، وفوز بسكرة على ضيفها أمل بوسعادة، وتعادلها في ملعب عابد حمداني بالخروب أمام لايسكا حيث تنهي الموسم عند النقطة 46، فيما لو فازت الجيسماس في مقابلاتها الثلاث على حساب شباب عين فكرون، ومولودية العلمة، واتلتيك بارادو يصبح رصيدها الجديد 49 نقطة، في حين في حالة فوز شبيبة بجاية على مولودية العلمة وإتحاد البليدة وخسارتها أمام نادي بارادو تنهي الموسم عند النقطة 46، وبذلك يبقى نادي بارادو في المرتبة الأولى، وإتحاد البليدة في المرتبة الثانية وشبيبة سكيكدة في المرتبة الثالثة بمجموع 48 نقطة.

الأنصار يعترفون بعمل قوميز ويحملونه مسؤولية ضياع 7 نقاط

هذا وأعترف أنصار شبيبة سكيكدة بالعمل الجبار الذي قام به المدرب الفرانكو برتغالي ديدي غوميز مند إشرافه على العارضة الفنية، لكنهم حملوه مسؤولية ضياع 7 نقاط كاملة، في بوفاريك نقطتان، ومثيلهما أمام أمل بوسعادة على أرضية ملعب 20 أوت 1955، ونقطة على الأقل في بجاية حيث تسجل هدف فوز أبناء ياما قورايا في الدقيقة الـ 93، وفي سعيدة أيضا حيث لم يوفق زملاء طيب برملة في الحفاظ على تقدمهم حيث لم يستفيدوا من دروسهم السابقة.

خزينة الفريق تدعم بإعانة قدرها 4 ملايير سنتيم

تدعمت خزينة فريق شبيبة سكيكو بإعانة مالية قدرها 4 ملايير سنتيم من الصندوق الولائي أشرف على تسليمها لرئيس الفريق والي ولاية سكيكدة السيد محمد حجار في حفل بالقاعة الشرفية لمقر الولاية، وتمكن هذه الإعانة الرئيس عبد الله طبو مستحقات اللاعبين وإتمام الموسم في أريحية.

ص. ب