«بونة» تستأنف التحضيرات ولا بديل عن الفوز أمام «الفيلاج»





عاد فريق اتحاد عنابة مساء أمس إلى جو التحضيرات تحسبا لمواجهة شباب حي موسى المبرمجة يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة الثالثة زوالا، وهي المباراة التي تندرج ضمن الأسبوع 27 من بطولة القسم الهاوي الثاني، للإشارة فإن حصة الاستئناف أقيمت يوم أمس بملعب الحجار وذلك على غير العادة، حيث لطالما خاض الاتحاد حصته التدريبية الأولى على الميدان الرئيسي لملعب 19 ماي.

أي تعثر سيقضي نهائيا على حلم الصعود

لن تكون الخيارات كثيرة لاتحاد عنابة في مباراته أمام الضيف شباب حي موسى، حيث سيكون الفريق العنابي مجبر على تحقيق النقاط الثلاثة من أجل مواصلة سباق الصعود، في حين أن أي تعثر سيكون معناه القضاء نهائيا على حلم الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية، ويتيعن على الأطراف العنابية مواصلة الدفاع عن حظوظهم إلى غاية الجولة الأخيرة من عمر البطولة الوطنية لقسمها الهاوي الثاني .

الاتحاد أمام حتمية تحقيق العلامة الكاملة وانتظار تعثر الرائد

في سياق آخر، ستكون تشكيلة اتحاد عنابة مطالبة بتحقيق العالمة الكاملة في المباريات الأربعة المتبقية في مشوار البطولة الوطنية لقسمها الهاوي الثاني، وبحكم أن الرائد يملك فارق خمس نقاط عن «بونة» فإن هذه الأخيرة لا تملك سوى حصد 12 نقطة التي لا تزال في المزاد هذا من جهة وكذا انتظار تعثر الرائد من جهة أخرى .

حلم الصعود لا زال يراود الكثير من الأنصار

على الرغم من أن مصير اتحاد عنابة ليس بيده بخصوص الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية، إلا أن ذلك لم يمنع شريحة كبيرة من أنصار الفريق في الوثوق بقدرة «بونة» في تحقيق الصعود، في المقابل حذر أنصار اتحاد عنابة من مغبة الاستسلام في هذا الوقت بالذات، وذلك لاقتناعهم بأن الجولات المتبقية من عمر البطولة من شأنها أن تحمل الكثير من التغييرات .

ع.ر