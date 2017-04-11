خواكين كابروس: التقيت بزطشي وبقيت تفاصيل صغيرة سنحسمها في الجزائر





أدلى المدرب الاسباني خواكين كابروس أمس بتصريحات كشف من خلالها بأنه قد التقى بالفعل برئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي في اسبانيا، حيث كشف مدرب نادي أوساسونا السابق بأنه قد اتفق مع رئيس الباك السابق على كل الأمور، وتبقت بعض التفاصيل الخاصة بالعقد والتي سيحسمها قريبا في الجزائر، وأضاف أيضا بأنه ينتظر ان تستدعيه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لكي يحل بالجزائر لإتمام الاتفاق، هذا وكان زطشي قد سافر مطلع الأسبوع الجاري إلى اسبانيا أين تحادث مع بعض المدربين الإسبان، وهو مصر على انتداب مدرب اسباني، قبل أن يستقر على اسم المدرب خواكين كابروس، رغم معارضة بعض الأعضاء في مكتب الاتحادية.

ف.وليد