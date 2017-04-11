تأجيل لقاءي النصف النهائي والنهائي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية





أعلنت لجنة تنظيم كأس الجمهورية عشية أمس عن تأجيل لقاءي نصف نهائي كأس الجزائر ومباراة النهائي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المنتظرة يوم 4 ماي المقبل، حيث جاء هذا القرار بعد الأخذ والرد الكبيرين واللغط الذي حصل في الفترة الأخيرة بخصوص مكان اجراء المقابلة، و جاء قرار التأجيل لاعتبارات أمنية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن مباراة النصف النهائي الأولى والتي تجمع بين شباب بلوزداد واتحاد بلعباس كانت مبرمجة بتاريخ 18 أفريل المقبل، بينما المباراة الثانية بين مولودية الجزائر و وفاق سطيف كانت مبرمجة يوم 22 من الشهر ذاته، في حين تم ترسيم لقاء النهائي في وقت سابق بتاريخ 1 ماي القادم، قبل أن يتم الغاء كل هذه التواريخ في انتظار الإعلان عن تواريخ جديدة بعد تشريعيات 4 ماي القادم، من جهة أخرى، حددت لجنة كأس الجزائر التابعة لاتحاد كرة القدم الجزائري أول أمس الاثنين مكان إجراء مواجهتي نصف النهائي بملعب الخامس جويلية للمرة الثانية، بعد أن تراجعت قبل يوم عن قرارها الأول الصادر يوم السبت الفارط، وتدخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ لإنهاء مشكلة الملعب، بعد أن رفض فريقا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر اللعب في ملعب الخامس جويلية، واتصل الوزير ووالي العاصمة برئيس مولودية الجزائر عمر غريب ورئيس فريق شباب بلوزداد الحاج محمد، وطالباهما بالاستقبال في ملعب المركب الأولمبي خمسة جويلية لاعتبارات أمنية وتنظيمية، وأكد رئيس لجنة تنظيم كأس الجزائر علي مالك، في تصريح صحفي أول أمس بأن قرار لعب مباراتي نصف النهائي بملعب الخامس جويلية لا رجعة فيه، وصرح بأن من تخول له نفسه المقاطعة ما عليه إلا أن يتحمل مسؤولياته».

«موبيليس» ينفي تدخله في تحديد ملاعب مباريات كأس الجمهورية

أكد كواشي سعيد مسؤول التسويق و الاتصال للمتعامل الهاتفي «موبيليس» الراعي الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والبطولتين المحترفين الأولى والثانية، وكذا كأس الجزائر بأن الإشاعات الرائجة حول تدخل الشركة في تحديد الملاعب التي ستستضيف نصف نهائي كأس الجمهورية أمر لا أساس له من الصحة مبرزا بأن «موبيليس» مهمتها تمويل المنافسات التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الجزائري للعبة في صورة كأس الجمهورية و البطولة المحترفة على أن يقابل ذلك إشهار لها، أما بخصوص التدخل في حيثيات التسيير فهذا أمر غير صحيح و هذه الجزئيات هي من اختصاص اللجان المعنية بذلك.

ف.وليد