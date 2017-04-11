6 أشهر حبسا غير نافذ لحارس المولودية شاوشي





ج. نجيب

أدانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس صباح أمس الثلاثاء، حارس مولودية الجزائر فوزي شاوشي، المتهم بسب وشتم والاعتداء على رجل شرطة بالسجن غير النافذ لمدة 6 أشهر.وقائع الحادث جرت بتاريخ 7 أفريل الفارط بمناسبة إجراء لقاء مولودية الجزائر ونصر حسين داي بملعب 5 جويلية في إطار الجولة ال 16 من بطولة القسم المحترف الأول، حينما أخضع أعوان الشرطة اللاعبين لعملية تفتيش روتينية في إطار تطبيق تدابير أمنية لمنع تسريب الألعاب النارية إلى مدرجات الأنصار بتواطؤ من اللاعبين، وهو الإجراء الذي رفض الخضوع له حارس المولودية، وجعله يوجه عبارات شتم في حق عون الأمن، قبل أن يقدم على صفعه، لتوجه له تهمة التعدي بالعنف على رجل القوة العمومية أثناء تأدية مهامه، بعد إصرار الضحية على المتابعة القضائية.