حالة استنفار بالحدود الجزائرية التونسية بعد ظهور مرض الحمى القلاعية





أفادت وسائل إعلام تونسية أمس الأحد أن وزارة الفلاحة والموارد والصيد البحري التونسية أصدرت تعليمات لمربي المواشي بالحدود التونسية الجزائرية إلى تعزيز المراقبة الصحية البيطرية في الحدود وذلك على اثر إعلان المصالح الرسمية التابعة لوزارة الفلاحة الجزائرية عن ظهور مرض الحمى القلاعية . وطالبت الوزارة في بيان لها نشرته وسائل الإعلام التونسية والدي أصدرته عقب جلسة عمل عقدتها اللجنة الفنية والعلمية لمرض الحمى القلاعية بالوزارة الأطراف المعنية بضرورة التصدي لظاهرة التهريب التي تشكل خطرا على صحة القطيع الوطني. كما شددت على تكثيف المراقبة الصحية البيطرية للقطيع على كامل تراب الجمهورية والإسراع في إتمام الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحمى القلاعية لتبلغ أهدافها ذلك لأن استكمال الحملة سيمكن من حماية القطيع باللقاح المستعمل. وأكدت الوزارة - حسب المصدر- على ضرورة احترام قواعد الأمن الحيوي في منشآت التربية من طرف المربين مما يمكن من منع تسرب المرض. والجدير بالإشارة أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أعلنت حالة استنفار قصوى لتوفير للقاح المضاد للحمى القلاعية التي أصابت رؤوس الأبقار والعجول من صنف «أ» والتي تعتبر من أخطر الأنواع غير المسجلة في الجزائر منذ السبعينات حيث تمت إطلاق عملية تلقيح لكل محيط البؤر المسجلة ببعض الولايات لتشمل رؤوس الأبقار.

عادل أمين