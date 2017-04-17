رقم أخضر للمواطنين لكشف تجاوزات التجار خلال شهر رمضان





عادل أمين

كشف وزير التجارة بالنيابة «عبد المجيد تبون» عن رقم أخضر 1020 للتبليغ عن تجاوزات التجار عبر القطر الوطني. وأكد «تبون» خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأحد سيسمح هذا الرقم للمواطنين بالتبليغ عن ارتفاع أسعار المنتوجات وجودتها. ويأتي تحرك وزارة التجارة بسبب عدم قدرة الأخيرة على التحكم في التجاوزات المرتكبة من بعض التجار في الأسواق الوطنية سواء كانت جملة أو تجزئة من خلال سلوكيات الاحتكار والمضاربة اللذان ألهبا أسعار مختلف المنتجات الصناعية والفلاحية والنباتية مند مطلع العام الجاري على غرار المنتجات الزراعية كالبطاطا بالرغم من الضربات الموجعة التي وجهتها مصالح الرقابة لعدد من البارونات في مختلف الولايات. وتسعى الوزارة حسب المراقبين من خلال الإعلان عن الرقم الأخضر الموجه للمستهلكين بالدرجة الأولى إلى محاولة محاصرة أيضا ظاهرة جشع التجار مع اقتراب حلول شهر رمضان الشهر الذي تعرف فيه أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع واللحوم الحمراء ارتفاعا رهيبا في كل سنة بالرغم من تشديد عمليات المراقبة وتجنيد مديريات التجارة لمئات من أعوانها لمواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار المواد الغذائية الأساسية. وكان وزير التجارة بالنيابة قد أعلن مؤخرا أن مصالح دائرته الوزارية قررت تطبيق إجراءات ردعية ضد المتلاعبين بالأسعار لمختلف المنتجات الصناعية والفلاحية والنباتية. وأشار بأنه هناك عقوبات ذات طابع قانوني ومالي ضد كل المتحايلين على المستهلك بالنسبة للأسعار.مؤكدا بأنه سيتم وضع فرق للتدخل السريع تعمل على التدخل في مدة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة حالة إبلاغها بالهاتف من طرف المواطن عن وجود تجاوز في الأسعار وسيتم التنسيق مع مصالح الأمن. وفي سياق متصل أعلنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أمس في صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن مواصلة تنصيب مكاتبها الولائية كاشفة عن تنصيب مكتبي كل من ولاية سطيف وعنابة.