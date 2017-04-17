الأساتذة الإحتياطيون ينتفضون بغلق طريق مديرية التربية بعنابة





انتفض صبيحة أمس العشرات من الأساتذة الاحتياطيين للأطوار التعليمية الثلاثة بقطع الطريق المحاذي لمديرية التربية بولاية عنابة في إطار التصعيد من لهجتهم الاحتجاجية تنديدا برفضهم لسياسة التعسف والظلم المطبقة ضدهم من طرف الوزارة الوصية حاملين شعارات للمطالبة بالتوظيف وعدم التلاعب بمصيرهم المهني وتجسيد وعود الوزارة رافعين لافتات يناشدون من خلالها حقهم في التوظيف ومرددين العديد من الهتافات على غرار أساتذة غاضبون للتوظيف يطالبون ورافضون للتلاعب النجاح حقنا والتوظيف غايتنا كما أكد الأساتذة المحتجون رفضهم للتسجيل في القائمة الوطنية والتي تنطلق بداية من 18 إلى غاية 27 أفريل الجاري على اعتبار أن هناك مناصب شاغرة بولاية عنابة وخاصة عند استفسارهم أن الأساتذة الذين أودعوا ملفات للتقاعد عددهم كبير مقارنة بالمعلومات التي أعطيت لهم من طرف مصالح مديرية التربية والسبب أن هذه الأخيرة لم تؤشر على الملفات لترسلها إلى مديرية التقاعد فهو حسبهم تغليط لهم بغرض إقصائهم من التوظيف وهذا ما أثار غضبهم وجعلهم يصعدون من لهجتهم الإحتجاجية واللجوء إلى غلق الطريق مما تسبب في عرقلة حركة المرور منددين بأن التأخير هو من طرف مصالح التربية وكما اعتبروا أن التوظيف من حقهم بدون المشاركة في المسابقة المقبلة لسنة 2017 وأكدوا بعدم التراجع عن رأيهم إلى غاية تلبية مطالبهم والمتمثلة في التوظيف بالقطاع بحسب ما وعدت به الوزارة الوصية.

حورية فارح