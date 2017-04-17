عبروا عن رفضهم التسجيل في القائمة الوطنية والمشاركة في المسابقة المقبلة
الأساتذة الإحتياطيون ينتفضون بغلق طريق مديرية التربية بعنابة
17.04.2017
انتفض صبيحة أمس العشرات من الأساتذة الاحتياطيين للأطوار التعليمية الثلاثة بقطع الطريق المحاذي لمديرية التربية بولاية عنابة في إطار التصعيد من لهجتهم الاحتجاجية تنديدا برفضهم لسياسة التعسف والظلم المطبقة ضدهم من طرف الوزارة الوصية حاملين شعارات للمطالبة بالتوظيف وعدم التلاعب بمصيرهم المهني وتجسيد وعود الوزارة رافعين لافتات يناشدون من خلالها حقهم في التوظيف ومرددين العديد من الهتافات على غرار أساتذة غاضبون للتوظيف يطالبون ورافضون للتلاعب النجاح حقنا والتوظيف غايتنا كما أكد الأساتذة المحتجون رفضهم للتسجيل في القائمة الوطنية والتي تنطلق بداية من 18 إلى غاية 27 أفريل الجاري على اعتبار أن هناك مناصب شاغرة بولاية عنابة وخاصة عند استفسارهم أن الأساتذة الذين أودعوا ملفات للتقاعد عددهم كبير مقارنة بالمعلومات التي أعطيت لهم من طرف مصالح مديرية التربية والسبب أن هذه الأخيرة لم تؤشر على الملفات لترسلها إلى مديرية التقاعد فهو حسبهم تغليط لهم بغرض إقصائهم من التوظيف وهذا ما أثار غضبهم وجعلهم يصعدون من لهجتهم الإحتجاجية واللجوء إلى غلق الطريق مما تسبب في عرقلة حركة المرور منددين بأن التأخير هو من طرف مصالح التربية وكما اعتبروا أن التوظيف من حقهم بدون المشاركة في المسابقة المقبلة لسنة 2017 وأكدوا بعدم التراجع عن رأيهم إلى غاية تلبية مطالبهم والمتمثلة في التوظيف بالقطاع بحسب ما وعدت به الوزارة الوصية.
حورية فارح
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