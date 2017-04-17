دخول زائرين فقط وإيداع بطاقة الهوية على مستوى مركز المراقبة

أعلن المركز الاستشفائي الجامعي بابن رشد بولاية عنابة عن جملة من التدابير الجديدة التي تتعلق بعملية زيارة المرضى بالمؤسسات الصحية بالولاية على غرار مستشفى الأطفال القديسة»تيريزة» ودلك حفاظا على سلامة وأمن الأطفال ولضمان حسن التكفل بهم طبيا وهده الإجراءات دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الأحد حسب بيان خلية الإعلام والاتصال والتي تبلغ بها مختلف المصالح الاستشفائية عبر تعليمات رسمية مع التشديد على الالتزام بها حرفيا .وفي هذا الصدد اتخذت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد جملة من التوصيات والإجراءات الكفيلة بتنظيم عملية زيارة المرضى أثناء الأوقات المحددة ودلك على مستوى عيادة طب الأطفال من خلال تحديد أوقات الزيارة والسماح بدخول زائرين فقط لكل مريض لتفادي حالة الفوضى والاكتظاظ داخل قاعات العلاج كما تشير تلك الإجراءات إلى اشترط على الزائر إيداع بطاقة الهوية سواء كانت بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة على مستوى مركز المراقبة العامة لتدوين اسم الزائر في السجل الخاص بالعملية مع تزويد الزائر ببطاقة الدخول إلى المصالح الطبية. وحسب مصادر مطلعة لـ « آخر ساعة» فإن هذه التدابير المعلن عنها من طرف إدارة المركز تأتي لوضع حد لحالة الفوضى والاكتظاظ التي تميز بعض المؤسسات الصحية خلال فترة زيارة المرضى الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الطاقم الطبي المشرف على عمليات متابعة المرضى وكذلك على أداء مهام مختلف الموظفين.

عادل أمين