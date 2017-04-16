مثول 37 حراقا أمام محكمة عنابة





مثل أمام محكمة عنابة فوجين من الحراقة تتراوح أعمار أفرادها ما بين 22 و42 سنة حيث وجهت لهم تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية.وكان حراس خفر السواحل لولاية عنابة قد تمكنوا أول أمس من إبطال محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر بعنابة لمجموعة تتشكل من 37 شخصا .وقد خضعت هذه المجموعتين التي ينحدر عناصرها من نفس الولاية للفحص الطبي من قبل الفرقة الطبية للحماية المدنية التي أكدت بأن الحالة الصحية للموقوفين كانت جيدة. وقد تم تقديم أفراد هذه المجموعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية.

عادل أمين