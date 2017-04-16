عن تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية

مثول 37 حراقا أمام محكمة عنابة

16.04.2017

 


مثل أمام محكمة عنابة فوجين من الحراقة تتراوح أعمار أفرادها ما بين 22 و42 سنة حيث وجهت لهم تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية.وكان حراس خفر السواحل لولاية عنابة قد تمكنوا أول أمس من إبطال محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر بعنابة لمجموعة تتشكل من 37 شخصا .وقد خضعت هذه المجموعتين التي ينحدر عناصرها من نفس الولاية للفحص الطبي من قبل الفرقة الطبية للحماية المدنية التي أكدت بأن الحالة الصحية للموقوفين كانت جيدةوقد تم تقديم أفراد هذه المجموعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية.

 

عادل أمين

 

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