التحقيقات تثبت بأن المتهمين كانوا يصورون وثائقيا بدون رخصة





كشفت التحقيقات الأولية التي كانت قد باشرتها مصالح أمن ولاية عنابة في قضية حجز طائرة بدون طيار واعتقال أربعة أشخاص من ساحة فندق الشيراطون بأن المتهمين كانوا بصدد تصوير فيلم وثائقي عن السياحة بولاية عنابة.وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ « آخر ساعة « فإن عملية التصوير كانت بطريقة غير شرعية حيث أن الأشخاص الأربعة كانوا بصدد إطلاق طائرة بدون طيار فوق سماء مدينة عنابة وأخذ صور لأماكن حساسة بدون رخصة وهو ما جعلهم محل اشتباه من طرف مصالح الأمن بعدما كشفتهم كاميرات المراقبة المتواجدة على مستوى وسط المدينة نظرا لخطورة مثل هذه الطائرات التي تستعمل في الجوسسة وغيرها من القضايا الخطيرة مما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تصدر تعليمات خاصة لجميع مديريات الأمن الولائية لأخذ جميع تدابير الحيطة والحذر لإكتشاف مثل تلك الطائرات عن طريق وضع وسائل خاصة، علما أن القضية تعود إلى ليلة الجمعة إلى السبت وكانت قد انفردت آخر ساعة بنقل تفاصيلها بداية بإكتشاف الطائرة التي كانت تحلق فوق سماء مدينة عنابة بالتحديد فوق الأماكن الحساسة مما أحدث حالة طوارئ تم من خلالها كشف المتحكمين بالطائرة عن طريق تتبع كاميرات المراقبة المتواجدة بوسط المدينة والذين كانوا متواجدين بساحة فندق الشيراطون تم على إثرها توقيف ثلاثة شبان وفتاة وإقتيادهم إلى مركز الأمن الولائي أين خضعوا للتحقيقات التي أسفرت عن الحقائق الأولية التي يؤكدون من خلالها بأنهم كانوا بصدد تصوير فيلم وثائقي عن السياحة بمدينة عنابة لكن بدون رخصة من السلطات المعنية وهو ما سيعرضهم لعقوبات أقل في حالة ثبوت حقيقة ما يدعون.

بوسعادة فتيحة