الأمن يحجز طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق أماكن حساسة بعنابة





بوسعادة فتيحة

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة من توقيف ثلاثة شبان وفتاة كانوا يتحكمون بطائرة بدون طيار من ساحة فندق الشيراطون والتي تم ضبطها وهي تحلق فوق الأماكن الحساسة بوسط المدينة. تفاصيل القضية تعود إلى حدود الساعة العاشرة من ليلة الجمعة إلى السبت عندما تفطن عناصر أمن ولاية عنابة للطائرة التي كانت تحلق فوق سماء مدينة عنابة تم على إثرها تتبعها بواسطة كاميرات المراقبة على مستوى وسط المدينة حيث كانت تحلق فوق أماكن حساسة كمركز التجنيد وميناء عنابة وكذا ساحة الثورة ومن خلال تتبع الكاميرات تم التوصل إلى 4 أشخاص يتحكمون في عملية تحليق الطائرة بسماء مدينة عنابة من ساحة فندق الشيراطون الأمر الذي استدعى تدخل مدير الأمن الولائي لتتبع تفاصيل القضية التي تم بعدها توقيف الأشخاص المشتبه فيهم المتملين في 3 شبان وفتاة كانوا يعملون على تحريك الطائرة التي كانت تلتقط صورا لأماكن حساسة بالمدينة واقتيادهم إلى مركز الأمن الولائي أين باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم في القضية فيما تم حجز الطائرة بدون طيار في انتظار انتهاء مجريات التحقيق الأولي على مستوى مصالح الأمن. علما أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد وجهت تعليمات صارمة للمراقبة والكشف عن مثل هذه الطائرات والحد من انتشارها كونها تدخل في إطار الجوسسة وغيرها من العمليات التي تشهدها المدن الكبرى بالدرجة الأولى علما أن وسط المدينة تم تزويدها بكاميرات المراقبة عبر مختلف الأحياء على غرار ساحة الثورة وكذا المناطق المجاورة لفندق الشيراطون وهو ما ساهم في إحباط خطة مستعملي الطائرة وكذا فك ألغاز العديد من الجرائم والحوادث خلال الأشهر الفارطة.