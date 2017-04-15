الجيش يعثر على جثة إرهابية خطيرة بسكيكدة





عثرت نهار أمس كتيبة للجيش الشعبي الوطني التي تقوم منذ عدة أيام بعمليات تمشيطية لغابات منطقة واد زهور على جثة امرأة إرهابية تدعى « ف .حورية « الملقبة بعائشة وهي زوجة الإرهابي « ف. بوعزة» الذي قضت عليه قوات الجيش شهر جويلية من سنة 2016. وأوضحت مصادر أن الإرهابية التي عثر على جثتها هي شقيقة زوجة الإرهابي «ق. فؤاد « الذي ألقت عليه قوات الجيش القبض يوم 10 أفريل المدعوة « ف. نادية « الملقبة بيسرى. وكان الجيش قد ألقى القبض منذ أيام خلال عملية مداهمة لمخبأ بمنطقة واد الزهور ، على الإرهابي «ق. فؤاد» المدعو «صالح»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002 وتخصص في صناعة المتفجرات والقنابل. العملية مكنت أيضا من توقيف عائلة الإرهابي المكونة من زوجته وبناته الثلاث وابنيه، وكذا ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حيث تم عرضهم أمام الكاميرات التليفزيونية أين تحدث عن تضليله من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية ، كما تحدث الأطفال عن رغبتهم في عيش حياة طبيعية و الالتحاق بالمدرسة، وصرحوا بالمعاملة الحسنة التي عاملهم بها أفراد الجيش الذي وجدهم في حالة صحية سيئة بسبب قلة الغذاء والنظافة وعقب عملية تمشيطية عثرت قوات الجيش الشعبي الوطني على 5 مخابئ بمنطقة «واد الدخيل « غربي سكيكدة بها قاذف صاروخي و مقذوفات خاصة بها و خمسة ألغام تقليدية و مثلها قنابل تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة و المواد المتفجرة، وتتواصل العملية التي مكنت من العثور على أسلحة وقنابل وقذائف. وتعبر العمليات التي يقوم بها الجيش بالجهة الغربية لولاية سكيكدة نوعية بعد تحقيقها لنتائج هائلة من خلال القبض على إرهابي معروف وعائلته ثم العثور على جثة إرهابية خطيرة إضافة إلى استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة و الذخيرة.

حياة بودينار