أسعار البطاطا تتعدى 90 دج بالأسواق





عادت أسعار البطاطا بحر الأسبوع الفارط إلى الإرتفاع مسجلة أعلى مستوى لها منذ بداية الأزمة حيث تراوحت ما بين 90 و100 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد وذلك رغم تطمينات وزارة التجارة التي جاءت على لسان الوزير الذي أكد بأن أسعار البطاطا ستعود إلى الإستقرار بعد مواجهة المضاربة التي ساهمت في التهاب الأسعار بالأسواق خلال الأسابيع الفارطة. وحسب تصريحات الوزير فإن أسعار البطاطا لن تتجاوز 50 دج بداية من شهر أفريل الجاري وذلك بعد تشكيل لجان خاصة لمراقبة الأسعار بالأسواق وكذا تخصيص رقم أخضر خاص بالمواطنين أو المستهلك للإبلاغ عن أي تجاوز سيحل في عملية عرض مادة البطاطا بسعر يتعدى 50 دج للكيلوغرام. ورغم الإجراءات إلا أن أسعار البطاطا لم تنزل عن سقف 70 دج لتعود إلى الإرتفاع خلال اليومين الأخيرين مسجلة أعلى مستوى لها منذ بداية الأزمة. وقد كانت وزارة التجارة قد أرجعت أزمة أسعار البطاطا إلى المضاربة والإحتكار موضحة بأن الكميات المتوفرة تغطي الطلب المحلي مع تسجيل فائض لكن عملية التخزين خارج غرف التبريد المعتمدة من طرف الوزارة الوصية وبعيدا عن أعين المراقبة وتزويد السوق بنظام قطرة قطرة عمل على رفع الأسعار بشكل جنوني وخلق أزمة بطاطا بأغلب ولايات الوطن لكن تدخل وزارة التجارة عمل على نقص الأسعار فترة قصيرة قبل أن تعود الأسعار للالتهاب مجددا في ظل غياب المتابعة من طرف مصالح مديريات التجارة خاصة بالمدن الكبرى علما أن شاحنات بيع البطاطا التي تعرضها للمواطن وسط الأحياء بمبلغ 50 دج تشهد إقبالا كبيرا وطوابير طويلة من طرف المواطنين من أجل الظفر بكيلو أو إثنين من مادة البطاطا بسعر معقول بعيدا عن الأسواق والتجار الذين مازال أغلبهم يعرضها بمبلغ لا يقل عن 70 دينارا جزائريا للكيلوغرام الواحد.

بوسعادة فتيحة