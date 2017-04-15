العمل رسميا بالجوازات البيومترية بالموانئ والمطارات جوان القادم





كشفت مصادر مطلعة لـ «آخر ساعة« بأن انطلاق الخدمة بجوازات السفر البيومترية على مستوى الحدود البرية وكذا المطارات والموانئ الجزائرية تنطلق رسميا خلال شهر جوان القادم وذلك بعد الانتهاء من عملية تركيب ووضع المعدات والآلات الخاصة التي تم جلبها من ألمانيا والتي أشرفت عليها المديرية العامة للأمن الوطني. فيما أسندت عملية وضع المعدات لإطارات من الأمن كون إطارات جزائرية كانوا قد تنقلوا إلى ألمانيا لتلقي تكوين خاص في عملية تشغيل تلك المعدات. هذا وحسب ذات المصادر فإن عملية تركيب الأجهزة الخاصة تنتهي قريبا لتبدأ العملية رسميا خلال شهر جوان القادم وهو ما من شأنه التخفيف من الإجراءات الخاصة بمراقبة جوازات السفر وختمها على مستوى مختلف المطارات والموانئ وكذا الحدود البرية حيث سيتمكن المسافرين من تمرير جوازاتهم مباشرة عبر الآلات والمرور دون الوقوف بالطوابير التي تشهدها بصفة خاصة مراكز الحدود البرية. هذا وقد كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد عممت عملية استخراج جوازات السفر البيومترية بعدما تم تهيئة مراكز خاصة لاستقبال الملفات على مستوى مصالح الدوائر وكذا الحالة المدنية كما تم وضع العديد من التسهيلات الخاصة بالوثائق وكذا عملية إيداع الملفات وغيرها في حين تم تقليص فترة استخراج الجوازات إلى أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ ايداع الملف. وقد تم تحديد شهر ديسمبر 2015 كآخر أجل للتعامل بجوازات السفر العادية وذلك في إطار العصرنة والانفتاح على عالم البيومترية قبل أن يتم إطلاق مؤخرا بطاقة التعريف البيومترية التي يتم الحصول عليها عن طريق التسجيل مباشرة بالموقع الخاص بوزارة الداخلية دون دفع أي ملف ويتعلق الأمر بجميع الأشخاص الذين تحصلوا على جوازات السفر البيومترية هذا وستقضي عملية عصرنة الآلات والمعدات الخاصة بجوازات السفر البيومترية من القضاء على الفوضى والطوابير التي تشهدها مختلف المطارات والموانئ وكذا الحدود البرية خاصة خلال العطل.

بوسعادة فتيحة