احتقان وغليان وسط الجمارك بولايات بجاية ، تبسة ، أم البواقي وولايات جنوبية بسبب الظلم والحقرة





السلطات العليا تطالب بتقرير شامل عما حدث في تمنراست وأسبابه والإجراءات الوقائية المتخذة .

أعوان يشتكون تسلط المديرين و ابتزازاتهم و مساوماتهم وشبكات التواصل تفضح هؤلاء

مسؤولون بالجمارك يغيبون القانون ويحولون الجهاز إلى مؤسسة ذات ملكية خاصة بهم ...؟

عمران. ب

أحدثت جريمة مقتل مدير مفتشية أقسام الجمارك بعين قزام بولاية تمنراست في نهاية الأسبوع المنصرم تسونامي داخل أروقة المديرية العامة للجمارك ، أين كشف مصدر مطلع لجريدة آخر ساعة أن المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر قد تلقى تعليمات صارمة من أعلى السلطات تدعوه إلى فتح تحقيق في ماحدث بعين قزام وإعداد تقرير مفصل وشامل عن الحادثة وإيفاد الحكومة ووزير المالية بمحتوى التقرير وأسباب الحادثة والإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة لتفادي تكرار ما وقع في عين قزام بولايات أخرى ، حيث قرر المدير العام أمس الأول إيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى إلى ولاية تمنراست للوقوف على أسباب جريمة قتل الضابط لمديره وإصابة عدد من زملاءه بجروح وهو السبب المرجح أن يكون عطلة استثنائية طلبها الجاني من مديره ورفضها هذا الأخير دون مراعاة الحالة النفسية التي يعيشها المعني والضغوط التي يتعرض لها ، حيث من المنتظر أن تكشف المديرية العامة نتائج التحقيق للرأي العام في الأسابيع المقبلة وهو مطلب لجميع الأعوان الذين طالبوا بكشف النتائج للرأي العام و كشف الإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة لتحسين أوضاع الموظفين ووقف تجاوزات المسؤولين المحليين الذين أصبحو يتصرفون في الجهاز كملكية خاصة بهم يفعلون مايريدون وفي وقت ماشاؤوا ...حيث أحدثت واقعة عين قزام الخميس الفارط زلزالا عنيفا بقوة 9 درجات بمقر المديرية العامة للجمارك بالعاصمة وهو زلزال يفترض على المدير العام التحرك لمنع وقوع حوادث مماثلة في ولايات أخرى يعاني الضباط والأعوان بها من ضغوط واستفزازات واهانات و مساومات وحتى تحرشات تصدر عن مسؤولي الجمارك في تلك الولايات والتي من أهمها ولايات بجاية ، تبسة ، أم البواقي ، سكيكدة وولايات جنوب البلاد من بينها ولايات ورقلة و تمنراست وأدرار و بشار و بسكرة ، وكشف أعوان الجمارك عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعبر شكاوى بالجملة توجه للمديرية العامة أن المديرين الولائيين للجمارك في هذه الولايات يمارسون الظلم والحقرة والانتقام على الأعوان دون وجه حق قانوني مستغلين مناصبهم ، وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء المسؤولين المحليين للجمارك إلى التحرش بالجمركيات و مساومتهن في شرفهن مقابل تعيينات وترقيات وتحويلات في مناصب أفضل من السابقة ، بينما تواجه الرافضة لتحرشاتهم بعقوبات و تنزيلات و تحويلات تعسفية من منصبها وحتى خصم من الأجور بطرق لاعلاقة لها بمستوى الخدمة المقدمة آخر ساعة وبعد حادثة عين قزام زارت الكثير من صفحات الفايسبوك منها الصفحات الكبرى التي تطرقت للحادثة المروعة التي هزت أركان جهاز الجمارك ولاحظت انفجارا لدى الكثير من الأعوان وحتى الضباط الذين فضحوا التجاوزات التي يقدم عليها المديرون والتي كانت من أسباب جريمة عين قزام ،وحث هؤلاء المدير العام التدخل العاجل لكبح هؤلاء الذين حولوا جهازا حكوميا إلى جهاز خاص بهم يتصرفون به كما شاؤوا .

فقد فضح أعوان الجمارك في ولاية بجاية التجاوزات والتعسف والممارسات اللامهنية لرئيس مفتشية أقسام الجمارك بالولاية التي تتبع للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف ، حيث كشف الضباط والأعوان في تعليقاتهم وفي شكاوي موجهة للجهات العليا أن صبرهم قد نفذ مع هذا المسؤول ، مؤكدين أن الترقيات والتحويلات التي تتم بمناصب العمل يغلب عليها الانتقام والحقرة وتصفية الحسابات الشخصية الخاصة و المساومة دون مراعاة الأداء المهني والمجهودات المقدمة ، وكشف هؤلاء أيضا أن مدير جمارك بجاية يمارس كل أنواع الظلم والحقرة على الأعوان بمختلف رتبهم تلبية لرغبات شخصية له وللمقربين منه مؤكدين أن هذا الأخير لا يحترم الأعوان ويقدم في الكثير من المناسبات على إهانتهم أمام الجميع وهو الأمر الذي يولد الانفجار في نفوس هؤلاء الذين يتعرضون لكل أشكال التعنيف اللفظي ، أين طالب هؤلاء من المدير العام التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه التصرفات والتجاوزات التي لا تحتمل في القريب العاجل وإعادة هيبة الجمارك في ولاية بجاية وفرض القانون على الجميع ومنع وقوع حوادث مأساوية أخرى في هذا الجهاز الذي عرف تطورا ملحوظا في عهد المدير الحالي قدور بن طاهر .

كما اشتكى أعوان الجمارك من مختلف الرتب في ولاية تبسة الحدودية من تجاوزات وتصرفات المسؤولين على الجهاز في هذه الولاية ، متهمينهم بإعداد قائمة التحويلات والتنقلات الداخلية والخارجية وفق مبدأ الولاء الشخصي للمسؤول و تحكيم سلطة الانتقام في التعامل مع الأعوان والضباط الذين سئموا من الوضع المعاش في ولاية تبسة ، مؤكدين أن شكاوى بالجملة رفعت إلى المديرية العامة غير أنها لم تلق أذانا صاغية ويغلب الظن لدى هؤلاء أن شكاويهم لا تصل للمدير العام أو المديرين المركزيين بالجهاز .

وفي ولاية داخلية بشرق البلاد يتداول العام والخاص والأعوان تصرفات طائشة لرئيس مفتشية أقسام الجمارك لتلك الولاية خاصة التصرفات اللأخلاقية مع الجمركيات ومساومتهن وفي حالة عدم الرضوخ لطلباته يقدم المسؤول على خلق مشاكل لهن في العمل وتعريضهن لمختلف العقوبات وخصم في الأجور مستغلا الوضع المعيشي لتلك الموظفات وفقر عائلاتهن وحاجتهن للأجرة الشهرية من أجل العيش الكريم ، وقد أثارت هذه التصرفات التي وصلت إلى مسامع السلطات المحلية لتلك الولاية ومنتخبيها استياء كبير وتذمرا بالولاية المحافظة في ظل خوف العنصر النسوي من الفضيحة وتبعاتها إن لجأن لتقديم شكاوى للعدالة .

كل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس بسمعة جهاز الجمارك تستدعي التدخل العاجل والسريع للمدير العام السيد قدور بن طاهر لكبح هؤلاء المسيئين للجهاز الحكومي ووضع حد لما يقومون به وفتح الحوار وقنوات الاتصال مع جميع الأعوان بمختلف رتبهم وإيفاد لجان تحقيق نزيهة وعادلة وحيادية إلى ولايات بجاية ، تبسة ، أم البواقي ، بسكرة ، سكيكدة وولايات جنوب الوطن وكشف كل الأمور و إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الفأس على الرأس وتكرار ماحدث بجهاز الأمن الوطني في السنوات الماضية من إضرابات مفاجئة ، وهو الخيار الذي أصبح مطروحا بقوة وسط الأعوان الذين قد يفاجئوا السلطات بإضراب في أي وقت إن لم تتحرك الجهات المسؤولة لإعادة الإعتبار لموظفي الجمارك ووقف تجاوزات المسؤولين الولائيين على الجهاز ، حيث يقول الكثير من الأعوان أن كرامتهم فوق كل شيء ولن يسمحوا لأي شخص بأن يتجاوز الخطوط الحمراء مهما كانت صفته لأننا في دولة شعارها العزة والكرامة حسبهم .