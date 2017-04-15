الحبس غير النافذ لـ 18 شخصا من أنصار الأحمدية





أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحكم الصادر عن محكمة الحروش في حق 18 شخصا تتراوح أعمارهم بين 23 و 66 سنة من أتباع الأحمدية بولاية سكيكدة.بعد معاودة محاكمتهم بتهمتي جمع تبرعات دون رخصة و الانضمام لجمعية غير معتمدة، لتحكم بحبسهم عام و شهر موقوفة النفاذ و غرامة مالية تتراوح بين 50 و 20 ألف دينار جزائري.وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض عليهم شهر أكتوبر 2016 داخل فيلا بصالح بوالشعور وهم يؤدون صلاة الجمعة بطريقة مختلفة، وتم خلال عملية المداهمة العثور على منشورات تحريضية ومصاحف محرفة وجهاز إعلام آلي و دفتر دون عليه المنضمين للطائفة وقيمة تبرعاتهم المالية للجمعية التي تتبع طائفة أحمد ميزرا. وكشفت التحقيقات الأمنية أن المقبوض عليهم أفراد ضمن سلسلة تمتد لخارج الوطن وبالضبط ايطاليا.حيث أنهم لا يؤمنون بكون محمد « ص» آخر الأنبياء و المرسلين و يقومون بشعائر غريبة عن الدين الاسلامي.كما أنهم يكفرون لاعبي كرة القدم ويتبعون سياسة عنيفة اتجاه من يمارسه حيث أنهم يدعون لتفجير الملاعب و المنشآت الرياضية. كما أن جمع الأموال من عند المشتركين يهدف لبناء مسجد ببلدية سيدي مزغيش معقل هذه الطائفة.خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهمون بانتسابهم لهذه الطائفة ، وممارستهم لشعائر دينية خارج المسجد بحجة أن الناس كفروهم ما جعلهم يفضلون كراء فيلا و الانزواء فيها، معبرين عن تطليقهم لها و التوبة والابتعاد عن هذه الطائفة، وقد طلب ممثل مديرية الشؤون الدينية تعويضا بـ 100 ألف دينار جزائري تعويضا عن الخسائر المادية و المعنوية التي لحقت بمديرية الشؤون الدينية بسكيكدة.

حياة بودينار