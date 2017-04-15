الحبس غير النافذ لـ 18 شخصا من أنصار الأحمدية

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-
كان يتحكم بها ثلاثة شبان وفتاة من ساحة فندق الشيراطون وهم رهن التحقيق : الأمن يحجز طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق أماكن حساسة بعنابة
-
بعد إعادة تهيئة النفق بالأراضي التونسية : أول رحلة لقطار عنابة تونس في الفاتح من ماي القادم
-
سكيكدة / شقيقة زوجة الإرهابي المقبوض عليه و عائلته بواد زهور : الجيش يعثر على جثة إرهابية خطيرة بسكيكدة
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