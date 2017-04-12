مواجهات بين طلبة تخلف جرحى وخسائر معتبرة





أسفرت مشادات عنيفة وقعت ليلة أول أمس بين مجموعة من الطلبة داخل الإقامة الجامعية للذكور 19 ماي بمدينة خنشلة ، عن إصابة أزيد من 8 طلبة بجروح متفاوتة الخطورة ، كما خلفت هذه المواجهات خسائر مادية تتمثل في تخريب للغرف وتحطيم الأسرة والكراسي ، كما أضرم بعض الطلبة النيران في الغرف في محاولة لحرق الإقامة الجامعية . وحسب مصدر آخر ساعة فإن المواجهات العنيفة وقعت بين طلبة بلديتي أولاد رشاش وششار داخل الإقامة كانت شرارتها خلاف بسيط نشب بين طالبين ينحدران من البلديتين لتتوسع المواجهات إلى طلبة ينحدرون من ششار وأولاد رشاش مستعملين كل الوسائل من عصي وقضبان حديدية وحجارة أسفرت عن إصابة 8 طلبة بجروح متفاوتة الخطورة، كما امتدت المواجهات إلى التخريب الذي مس الأسرة والكراسي والجدران والغرف وتم إضرام النار في إحدى الغرف ، وقد قام الكثير من الطلبة بمغادرة الإقامة والجامعة ككل خوفا من ردود الفعل من الطرفين و انفلات الأمور من جديد . مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الأحداث التي عرفتها الإقامة الجامعية للذكور ، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته إدارة الإقامة الجامعية التي تضررت ماديا نتيجة هذه الأحداث ، حيث من المنتظر إحالة جميع الطلبة المتورطون على مجلس التأديب وتقديم شكوى ضدهم لدى الجهات القضائية

عمران بلهوشات