ضابط يقتل رئيسه، يجرح اثنين وينتحر





أقدم يوم الثلاثاء على الساعة 23 ليلا ضابط جمارك برتبة رائد المسمى ن.ت و الذي ينحدر من ولاية سوق أهراس على ارتكاب مجزرة حقيقية .تفاصيل القضية تعود لكون المتهم أقدم في الوقت المذكور سلفا على حمل سلاحه من نوع كلاشينكوف و الدخول على مكتب مدير الجمارك من رتبة مفتش رئيسي و المسمى (ع.م) المنحدر من ولاية سطيف حيث أطلق عليه عدة طلقات تسببت في وفاة الضحية بعين المكان و ما إن سمع أصوات الطلقات النارية تقدم عونا جمارك إلى المكتب وحين فتح الباب أقدم المتهم على إطلاق النار عليهما حيث أصيبا على إثرها بجروح متفاوتة قبل أن يطلق النار على نفسه من سلاحه ليفارق الحياة بعين المكان.لتسارع المديرية العامة للجمارك لإرسال لجان تحقيق لعين المكان لمعرفة ملابسات القضية التي خلفت صدى واسعا نظرا لمدى هول الحادثة و بشاعتها.

ا.ن