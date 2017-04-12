غلق كل الأسواق بسبب داء الحمّى القلاعية





عاد هاجس الحمّى القلاعية ليخيم على مربي المواشي بجيجل

م .مسعود

وذلك بالتزامن مع صدور أوامر من قبل مديرية المصالح الفلاحية بالولاية تقضي بغلق كل أسواق الماشية بالولاية وحضر عملية تنقل الماشية بين البلديات على خلفية ظهور مؤشرات جديدة لانتشار الداء القاتل ببعض مناطق الولاية وكذا بمناطق عدة من الوطن .وأعطت مديرية المصالح الفلاحية بجيجل أمس أوامر تقضي بغلق جميع الأسواق الأسبوعية بالولاية ومنع تنقل المواشي سواء تعلق الأمر بالأبقار ، الغنم أو الماعز بين المناطق اللهم في الحالات الخاصة على غرار النقل نحو المذابح شريطة أن تحمل الماشية الموجهة إلى هذه الأخيرة شهادة الطبيب البيطري الذي يؤكد سلامتها من أي عارض صحي .ونزل هذا البيان الذي حمل توقيع مدير المصالح الفلاحية بالولاية عبد المجيد شنافي كالصاعقة على جموع المربين بولاية جيجل في ظل الحديث عن اكتشاف بؤر جديدة لمرض الحمّى القلاعية ببعض مناطق الولاية وتخوف الفلاحين من انتشار المرض بين مواشيهم ومن ثمة إعادة سيناريو العام ماقبل الماضي حيث تسبب المرض في غلق كل الأسواق وأماكن بيع المواشي عبر التراب الوطني عشية عيد الأضحى بكل ما كان لذلك من تداعيات على سوق المواشي بالولاية .وسبق للمصالح البيطرية بجيجل والتي أعلنت بدورها حالة الإستنفار لمواجهة أي طارئ وأن أعلنت عن اكتشاف بؤر لداء الحمى القلاعية بعدة مناطق من ولاية جيجل غير أنه سرعان ماتمت السيطرة عليه قبل أن يعود هاجس هذا المرض القاتل مجددا محيلا أسواق الماشية بعاصمة الكورنيش على عطلة إجبارية لايدري أحد مداها في ظل مخاوف من أن تحمل الأيام المقبلة ماهو أمر وأسوأ لمربي عاصمة الكورنيش .