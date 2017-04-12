جمارك أم الطبول تحجز أكثر من 300 هاتف نقال بلواحقه وكمية معتبرة من الأدوية

مازوز بوعيشة

تمكنت المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالطارف،أمس من حجز 339 هاتفا نقالا من مختلف الأنواع و الأحجام، إضافة إلى حجز كمية معتبرة من الأدوية بحر الأسبوع المنصرم.كشفت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة من خلال بيان تحوز آخر ساعة على نسخة منه أن المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول تمكنت أمس من حجز 339 هاتفا نقالا من مختلف الأنواع و الأحجام و 514 وحدة من البطاريات و الكوابل و سماعات الهواتف»كيتمان» و أجهزة الشحن كانت مهربة على متن سيارتين سياحيتين من تونس إلى الجزائر ، وذلك عقب عملية مراقبة وتفتيش للسيارتين والتي افضت الى اكتشاف المحجوزات التي بلغت قيمتها المالية في السوق الداخلية للبضاعة المحجوزة مع وسيلتي النقل بأكثر من مليون و 125 ألف دج، ترتب عنها دفع غرامة مالية قدرت بأكثر من مليونين و 825 ألف دج،هذا وقد تم تحرير ملفات منازعة قضائية ضد مرتكبي هذه المخالفات و إخطار الجهات القضائية بهذه القضايا للنظر فيها، وفي ذات السياق تمكنت ذات المصلحة بحر الأسبوع المنصرم من حجز 168 علبة من دواء كيتاكور روتار 40 ملغ على شكل حقن،و68 علبة تحتوي على 408 كبسولة من نوع فينيال، إضافة إلى 9 علب تحتوي على 10 حقن من نوع اوكسيتوسان 50 ملغ و36 علبة تحتوي على 180 حقنة من نوع ق ب 12 حيث بلغت القيمة المالية للأدوية التي حاول أصحابها إدخالها بطريقة غير شرعية من التراب التونسي إلى أرض الوطن بحوالي 90 ألف دج ، بينما قدرت الغرامة المالية للمحجوزات بنفس قيمة البضاعة ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من المهربين الذين يحاولون إدخال الأدوية من الجارة تونس إلى أرض الوطن خاصة منها الأدوية التي تعرف نقصا بالصيدليات وكذا الأدوية الباهضة الثمن، للتذكير فمثل هذه العمليات التي قامت بها الجمارك تدخل في إطار نشاطاتها و تدخلاتها اليومية في مجال مكافحة كل أنواع الغش و التهريب على المعابر الحدودية