العثور على قذائف صاروخية بسكيكدة





عثرت قوات الجيش الشعبي الوطني خلال عملية تمشيط قامت بها خلال الأيام الماضية على 5 مخابئ بمنطقة «واد الدخيل « غرب سكيكدة بها قاذف صاروخي و مقذوفات خاصة به و خمسة ألغام تقليدية و مثلها قنابل تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة ومواد متفجرة، وجاءت عملية التمشيط على إثر العملية النوعية التي قام بها الجيش منذ يومين وبالضبط ظهر الاثنين، فخلال عملية مداهمة لمخبأ بمنطقة واد الزهور ، تم إلقاء القبض على الإرهابي «ق. فؤاد» المدعو «صالح»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002 وتخصص في صناعة المتفجرات والقنابل. العملية مكنت أيضا من توقيف عائلة الإرهابي المكونة من زوجته وبناته الثلاث وابنيه، وكذا ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

جهينة