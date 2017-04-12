الدرك يحبط هجرة 14 حراقا نحو سردينيا بعنابة





تمكنت عناصر الدرك الوطني من إحباط هجرة غير شرعية لمجموعة من الحراقة نحو جزيرة سردينيا الايطالية انطلاقا من شواطئ ولاية عنابة وكان بيان لوزارة الدفاع الوطني قد أشار في جزء منه إلى إحباط عناصر الدرك الوطني بعنابة لمحاولة هجرة غير شرعية لــ 14 شخصا وتم حجز قارب تقليدي الصنع. هذا وتواصل المصالح الأمنية المختلفة بولاية عنابة تشديد عمليات المراقبة للشواطئ خاصة تلك المتاخمة للمناطق الغابية لإفشال أي محاولات للحرقة نحو ايطاليا . والجدير بالإشارة أن مصادر إعلامية ايطالية قد أكدت أول أمس أن دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر وصلت ليلة الاثنين الفارط إلى شواطئ جزيرة سردينيا جنوب البلاد. وأضافت المصادر ذاتها أن ظاهرة رسو قوارب الهجرة الصغيرة مجهولة المصدر في ميناء سولتشيس تستمر بفضل الطقس الجيد وأوضاع البحر في قناة سردينيا فقد نزل خلال الليل على شاطئ سوليناس ببلدية مازايناس (كالياري) 11 مهاجرا يدعون بأنهم جزائريو الجنسية.

عادل أمين