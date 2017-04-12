عنابة/ القائمة الحرة «الأوفياء لبونة» تنظم تجمعا شعبيا نسويا

نظم مساء أول مترشحو القائمة الحرة الأوفياء لبونة تجمعا شعبيا نسويا بدار الشباب 5 جويلية 1962 المتواجدة بالجهة الغربية لمدينة عنابة، حيث حضرته أكثر من 150 امرأة. حيث أعطى متصدر القائمة عقون محمد الطاهر بحضور المترشحين بالقائمة الحرة الأوفياء لبونة ، لمحة عن كيفية تكوين القائمة، بداءا من اختيار المترشحين الذي عرّف بهم وبسيرتهم، وصولا إلى الأهداف المرجوة والتي تصب في مجملها في إحداث التغيير الذي ينعكس إيجابا على حياة المواطن، كما دعا عقون إلى المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية المحددة في الرابع ماي المقبل، للتصويت على مترشحيهم، هذا وكشف سمير قواسمية مترشح بقائمة أوفياء بونة أن متصدر القائمة أعطى لمحة بسيطة عن برنامجهم والذي يشرح للمواطن العنابي خلال الحملة الانتخابية الذين يقومون بها خلال هذه الأيام.

مازوز بوعيشة