تهيئة مهبط للمروحيات وإسعاف الغرقى بمستشفى الحجار

عرف قطاع الأشغال العمومية بولاية عنابة انتعاشة ملحوظة من خلال تجسيد العديد من المشاريع التي كانت معطلة وببرمجة مشاريع أخرى جديدة تدخل في إطار تحسين الإطار المعيشي وتحسين الخدمة العمومية للمواطن والتي مست العديد من الميادين على غرار المنشآت المطارية حيث تشير حصيلة الولاية للسنة المنصرمة تهيئة مهبط للمروحيات وإسعاف الغرقى بمستفى قرين عمار بالحجار وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمائة ناهيك عن تقوية وخرسنة قنوات الصرف المياه للمدرج الثانوي 05/23 حصة رقم 02 على طول 6.240م حيث الأشغال جارية وإنجاز قسم مطاري لمطار رابح بيطاط حيث أن الأشغال به منتهية بنسبة %100 واستلام أشغال إعادة تأهيل وتقوية موقف الطائرات المحاذي للمحطة الجديدة للمطار بقدرة استيعاب 06 طائرات بمساحة 59.500 وبقدرة استيعاب 05طائرات وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 20 بالمائة أما فيما يتعلق بالمنشآت البحرية فقد تم تجديد حواف الأرصفة للمراسي على مستوى الرصيف الشمالي لميناء عنابة وقد انتهت الأشغال به وتحضير انطلاق أشغال حماية قاعدة حائط الإسناد بالحجارة على مستوى شاطئ القطارة وتحضير انطلاق أشغال تجديد حواف الأرصفة المتضررة للمراسي من الخرسانة بميناء عنابة على طول 200م الشطر 2 وتحضير انطلاق أشغال دعم وحماية قاعدة جدار الإسناد لواجهة البحر .

عادل أمين