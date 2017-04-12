مغترب يتحصل على رخصة سياقة دون أن يحضر





فجرّ مهندس سياقة الخميس الفارط بعنابة فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في حصول مغترب مقيم بفرنسا على رخصة سياقة دون أن يحضر وحسب مصادر آخر ساعة فإن المهندس (ف) الذي كان يشرف على اختبار السياقة فوجئ أثناء إمضاء وصل استلام يثبت حصول المعني على رخصة سياقة شك في عدم تطابق صورة الملف مع وجه المترشح الذي اجتاز الاختبار وإثر نقاش حاد بين المهندس والمترشح فجرّ هذا الأخير المفاجأة كونه اجتاز الامتحان مكان شخص آخر مقابل حصول مدرستين للسياقة وصاحب مدرسة لتعليم السياقة على مبلغ يفوق الـ 1000 أورو وعلمت آخر ساعة بأن القضية الآن على مستوى مديرية النقل لولاية عنابة.لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد الأطراف المتواطئة في العملية منذ إيداع الملف إلى غاية اكتشاف الفضيحة وأضافت ذات المصادر بأن هناك تواطؤ مفضوح بين شبكة من الأطراف بما في ذلك مصالح بلدية عنابة التي منحت بطاقة الإقامة لشخص غير مقيم وكذا تسهيل عملية التزوير من طرف ذات الجهات.للإشارة فإن المديرية قامت في وقت سابق بمعاقبة مهندس تفوق خبرته الـ 30 سنة بسبب عدم إنجاح مترشح له علاقة بأطراف نافذة بوزارة النقل في حين يعرف ملف رخص السياقة بعنابة تجاوزات خطيرة دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا.

أ.ت