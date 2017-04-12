تهافت الإحتياطيين في مسابقة الأساتذة على مديرية التربية

تهافت العشرات من الناجحين الإحتياطيين في مسابقة الأساتذة على مقر مديرية التربية بجيجل من أجل متابعة إجراءات اعتمادهم والتحاقهم بوظائفهم الجديدة وذلك وفقا لبيان وزارة التربية الوطنية التي أكدت على إعادة فتح الأرضية الرقمية للناجحين الإحتياطيين عبر كل التراب الوطني وضرورة استنفاد كامل القوائم الإحتياطية قبل اللجوء إلى توظيف أساتذة جدد في إطار المسابقة المقررة في أواخر شهر جوان المقبل .وشهد مقر مديرية التربية خلال الـ (72) ساعة الماضية إقبالا كبيرا للناجحين في مختلف القوائم الإحتياطية من أجل الإستفسار عن مصيرهم والتعرف على الخطوات الضرورية لإعتمادهم وإحياء أملهم في الالتحاق بمناصب عمل دائمة في الوقت الذي تقاطر فيه العشرات من الراغبين في المشاركة في مسابقة جوان المقبل على ذات المديرية للتعرف على هوية الشهادات والتخصصات المطلوبة في المسابقة وتحضير كل مايلزم حتى لايتكرر معهم ماحدث خلال المسابقات الماضية حين وجد الكثير منهم أنفسهم أمام حتمية سحب ملفاتهم بدعوى عدم تناسب اختصاصاتهم مع الشهادات المطلوبة خصوصا بعد الشائعات التي تحدثت عن إدراج تخصصات أخرى في مسابقة جوان المقبل بعد تدخل مصالح الوظيفة العمومية وهي المعلومات التي لم تؤكدها أية جهة رسمية داخل مديرية التربية .

م.مسعود