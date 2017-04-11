سلال وبدوي يترحمون على أرواح الهجوم الإرهابي المستهدف لقصر الحكومة





سلال «ما حدث في 11 أفريل لا يمكن نسيانه» بدوي« كان الدمويون مستعدون للقيام بكل شيء لزعزعة استقرار البلد» أهالي الضحايا«لم نأخذ أي تعويض ولا ندري ما سر هذه الوقفة »

سارة شرقي

بعد عشر سنوات من الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كل من قصر الحكومة ومقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لشرق الجزائر العاصمة بالتحديد في الـ 11 من شهر أفريل 2007، والتي خلفت أكثر من 200 ضحية و20 جريحا، قام صبيحة أمس الوزير الأول «عبد المالك سلال» ووزير الداخلية « نور الدين بدوي» بوقفة ترحم على أرواح ضحايا هذا الهجوم بقصر الدكتور سعدان، وسط تذمر الأهالي الذين لم يستفيدوا حسبهم من أي تعويض مادي، متسائلين عن ما فائدة هذه الوقفة التي أقيمت لأول مرة بعد سنين من الحادثة عشية الانتخابات التشريعية حسب قولهم.قام أمس ممثل الحكومة الأول «عبد المالك سلال» رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية»نور الدين بدوي» والوزير الأسبق «يزيد زرهوني» وعدد من إطارات الدولة بوضع إكليل زهور وقراءة الفاتحة بقصر الدكتور سعدان ترحما على أرواح ضحايا قصر الحكومة ومقر للشرطة القضائية بباب الزوار العاصمة ، حيث قدم سلال التعازي لأهالي ضحايا الواجب، مشيرا بأنه بفضل تضحية هؤلاء الجزائر بقيت بأمن وسلام ، وتابع القول» كانوا حقيقة شهداء الواجب الوطني ورحيلهم ترك فراغا لدى أسرهم لكن الحمد لله هم في جنة الفردوس شيء لن ننساه ولا احد يستطيع أن ينساه».من جهته قال وزير الداخلية «نور الدين بدوي» أن السنوات لم تمح مرارة فقدان هؤلاء الشهداء وذكريات الجرحى الأليمة، مؤكدا بأن الاعتداء كان محاولة يائسة لمس رمز من رموز الدولة الجزائرية التي لطالما حافظ عليها أبناؤها وبناتها ودافعوا عنها في سنوات الجمر والإرهاب الهمجي حسبه، وأضاف « نعم كان أولئك الدمويون مستعدون للقيام بكل شيء لزعزعة وامن استقرار البلد الغالي، فكانت تلك الهجمات الانتحارية الأولى التي عرفتها الجزائر».وأردف في سياق ذي صلة أن الحديث عن تاريخ 11 أفريل يذكرنا كذلك بكل التضحيات التي قدمتها قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن والحرس البلدي والمواطنون الذين لم يترددوا أبدا للتصدي للإرهاب ومكافحته في الجبال والأرياف وكافة ربوع الوطن، مشيرا إلى أن الجزائر تنعم بالأمن وعودة الاستقرار في ظل السياسة الرشيدة للقاضي الأول للبلاد»عبد العزيز بوتفليقة» بما أتت من وئام ومصالحة ، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والدفاع عن سيادة ووحدة الجزائر . من جهتهم بدوا أهالي الضحايا جد متذمرين من المسؤولين بعد إلقاء سلال التحية عليهم ووضعه لإكليل من الزهور ترحما على ضحايا الواجب، متسائلين عن سر دعوة المسؤولين لهم لحضور هذه الوقفة التي أقيمت لأول مرة بعد عشر سنوات من حدوثها لاسيما وأنها تزامنت مع التحضير للعملية الانتخابية، وأوضحوا انه كان على سلال تقديم التعويض والتكفل بأبناء الضحايا وأهاليهم والاستماع إلى مشاكلهم التي غرقوا فيها بعد الاعتداء عوض إلقاء التحية عليهم ومغادرته المكان فورا، مؤكدين أن تنظيم الوقفة لأول مرة منذ عشر سنوات هدفه لفت الانتباه وحث الناس على التصويت وفقط على حد تعبيرهم «.