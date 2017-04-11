معاشات ملايين المتقاعدين مهددة بالتأجيل شهر أفريل الجاري





يلتقي اليوم ممثلي النقابات الوطنية لكل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (كناس) والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء (كاسنوس) إلى جانب نقابة الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) مع ممثلي وزارة العمل

بوسعادة فتيحة

لتحديد مسار المطالبة بضرورة الابقاء على منحة نهاية الخدمة التي تم إلغاءها حسب القانون الجديد الذي فرضته سياسة التقشف إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف العمل. وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ آخر ساعة فإن الإجتماع يتحدد من خلاله الدخول في الإضراب الذي سيشل عملية صب معاشات الملايين من المتقاعدين في حالة رفض الوزارة الرضوخ لمطالب العمال الذين سيشلون القطاعات الثلاثة إلى أجال غير محددة مما سينجم عنه تعطل العديد من المصالح الخاصة بالمواطنين على رأسها عملية استخراج الوثائق وكذا تقديم الخدمات الخاصة بالمؤمنين من كلا الجهتين خاصة بالنسبة للمؤسسات والشركات الخاصة وحتى الوطنية ومن جهة أخرى كشفت ذات الجهات بأنه في حالة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف فإنه سيتم إلغاء الحل الخاص بالإضراب المسطر خلال الأسابيع القادمة تزامنا مع عملية صرف المعاشات الخاصة بالمتقاعدين التي تنطلق من الثامن عشر من الشهر الجاري بالنسبة لبعض الجهات فيما يتم صرف أغلب المنح للفئة الأكبر من المتقاعدين بتاريخ السادس والعشرين من كل شهر وهو ما سيخلق أزمة حقيقية خاصة في ظل احتجاج المتقاعدين بسبب عدم تحصلهم على مستحقاتهم الشهرية. في حين ذكرت مصادر أخرى بأنه حتى في حالة رفع راية الإضراب فإنه يتم توفير الحد الأدنى من الخدمات خاصة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء فيما سيتم وضع خطة عمل لضمان صب معاشات المتقاعدين حتى إذا تم تسجيل تأخر لعدة أيام عن التاريخ المحدد مسبقا أو خلال الأشهر الفارطة. علما ان اتخاذ قرار الإضراب سيتم مباشرة في حالة رفض الإدارة الوصية الإنصياع لمطالب عمال القطاعات الثلاثة الذين يشتكون في كل مرة من الظروف المزرية التي يعيشونها داخل المقرات التي تنعدم بها التهيئة منذ عدة سنوات لكن لا حياة لمن تنادي