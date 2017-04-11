المصادقة على تقاعد 59 أستاذا آخر تخصص لغة عربية ابتدائي

ا.ن

تم يوم أمس الإمضاء على الإحالة على التقاعد لـ 59 أستاذا جديدا تخصص لغة عربية في التعليم الابتدائي و هذا بعدما سارع الصندوق الوطني للتقاعد بمراقبة ملفات الأساتذة الراغبين في التقاعد لتعويضهم مباشرة قبل انتهاء الأرضية الرقمية الولائية يوم 17 أفريل الجاري ، هذا و تمت المصادقة على خروج الأساتذة من الترتيب 741 إلى غاية الترتيب 800 والذين سيكون عليهم التقرب من ثانوية عمارة العسكري لتقديم التزام عدم المشاركة في أي مسابقة جديدة بعنوان 2017 ، هذا و من جهة أخرى ستبقى الأيام القليلة القادمة مليئة بالمستجدات بالنسبة للاحتياطيين في كل المواد و الأطوار وهذا حسب مستجدات قبول ملفات تقاعد الأساتذة حيث تم في اليومين الأخيرين تحيين أرقام الاحتياط للابتدائي بعد استدعاء الأساتذة من 40 إلى 63 في اللغة الفرنسية و من 741 إلى 800 في اللغة العربية ، فيما يجدر إليه الذكر أن مديرية التربية استقبلت يوم أمس الأساتذة الاحتياطيين الذين لم يتم استدعاؤهم و الذين نقلوا تذمرهم للمديرية التي وعدت بنقل انشغالاتهم حرفيا إلى وزارة التربية و التعليم.