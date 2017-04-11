آخر ساعة تواصل نشر مستجدات استدعاء احتياطيي عنابة
المصادقة على تقاعد 59 أستاذا آخر تخصص لغة عربية ابتدائي
11.04.2017
ا.ن
تم يوم أمس الإمضاء على الإحالة على التقاعد لـ 59 أستاذا جديدا تخصص لغة عربية في التعليم الابتدائي و هذا بعدما سارع الصندوق الوطني للتقاعد بمراقبة ملفات الأساتذة الراغبين في التقاعد لتعويضهم مباشرة قبل انتهاء الأرضية الرقمية الولائية يوم 17 أفريل الجاري ، هذا و تمت المصادقة على خروج الأساتذة من الترتيب 741 إلى غاية الترتيب 800 والذين سيكون عليهم التقرب من ثانوية عمارة العسكري لتقديم التزام عدم المشاركة في أي مسابقة جديدة بعنوان 2017 ، هذا و من جهة أخرى ستبقى الأيام القليلة القادمة مليئة بالمستجدات بالنسبة للاحتياطيين في كل المواد و الأطوار وهذا حسب مستجدات قبول ملفات تقاعد الأساتذة حيث تم في اليومين الأخيرين تحيين أرقام الاحتياط للابتدائي بعد استدعاء الأساتذة من 40 إلى 63 في اللغة الفرنسية و من 741 إلى 800 في اللغة العربية ، فيما يجدر إليه الذكر أن مديرية التربية استقبلت يوم أمس الأساتذة الاحتياطيين الذين لم يتم استدعاؤهم و الذين نقلوا تذمرهم للمديرية التي وعدت بنقل انشغالاتهم حرفيا إلى وزارة التربية و التعليم.
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