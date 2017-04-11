« لا زيادة في تسعيرة الماء والجزائري يستهلك ضعف الفرنسي «





كشف عبد الوهاب سماتي مدير تعبئة الموارد المائية بالوزارة أن تسعيرة الماء ستبقى على حالها في الوقت الراهن فيما توقع ارتفاعها بالنسبة لأصحاب المصانع في وقت لاحق وتبلغ تسعيرة اللتر الواحد من الماء ستة دنانير حيث أكد ذات المتحدث أثناء نزوله ضيفا نهار أمس على فوروم « جريدة المجاهد « أن نوعية المياه الصالحة للشرب التي تصل المواطن إلى منزله تنافس تلك المعبأة سواء ما تعلق بالمياه المعدنية أو مياه الينابيع من جهة أخرى شدد إسماعيل عميروش مدير الموارد المائية بالوزارة على ضرورة ترشيد استهلاك المياه من قبل المواطن الجزائري حيث وصل معدل استهلاك الفرد الواحد خلال السنة الحالية إلى 180 لتر من المياه يوميا وهو ما وصفه مدير الموارد المائية بالرقم المبالغ فيه من حيث الاستهلاك بالنظر إلى دول أخرى كفرنسا التي يصل معدل الاستهلاك فيها يوميا إلى 80 لتر .أما ما يتعلق بالتبذير التقني للمياه الموجهة للاستهلاك من قبل المواطن أكد الإطار أن النسبة تصل إلى 20 بالمائة فيما ندد المتحدثان التسربات التي يكون سببها المواطن من خلال إتلاف الأنابيب واستعمالها في غسل السيارات حيث تصل نسبة التبذير إلى 30 بالمائة وخلال « الفوروم « تم التطرق إلى نسبة استفادة المواطن من المياه خلال الأسبوع حيث قال الإطاران أن 70 بالمائة من المواطنين تصلهم المياه الصالحة للشرب بطريقة دائمة و36 بالمائة منهم تصلهم دون انقطاع و14 بالمائة يستفيدون من المياه يوم واحد كل ثلاثة أيام في المناطق البعيدة وأغلبها صحراوية .وخلال الجلسة التي جمعت ممثلي الوزارة بالصحفيين تم الحديث عن إستراتيجية الحكومة المنتهجة مند 2001 في هذا القطاع حيث كادت الجزائر حينها أن تستورد المياه من مرسيليا لتحقق الجزائر اليوم قفزة نوعية في هذا القطاع بتوفيرها 8,8 مليون متر مكعب يوميا من المياه.

حنان.ب