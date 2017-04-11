ملبنة «الإيدوغ» تقترب من دخول مرحلة الحليب المعلب





شرعت ملبنة «الإيدوغ» ببلدية البوني ولاية عنابة قبل فترة في وضع التجهيزات اللازمة والخاصة بالانتقال إلى عملية تعويض أكياس الحليب بالعلب الكارتونية وذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى القضاء على ظاهرة بيع الحليب في الأكياس، وحسب ما كشف عنه مصدر من داخل الملبنة فإن الأشغال عرفت تقدما كبيرا، حيث تسعى ملبنة «الإيدوغ» إلى الشروع في تسويق الحليب المعلب بسلاسة، غير أن الموعد الخاص بالشروع في هذه العملية ما يزال غير معروف، باعتبار أن السلطات المركزية وضعت شهر مارس موعدا لانطلاق المرحلة الأولى من تسويق الحليب المعلب بمعدل 100 ألف علبة، وهو الأمر الذي ما يزال المواطن البسيط ينتظره على أمل أن يقضي على مشكل الندرة وأن يكون الحليب الموزع في ظروف تراعي صحة المستهلك، نظرا للمضار التي تتسبب فيها الأكياس البلاستيكية.

وحيد. هـ