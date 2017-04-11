الاعتداء على موظف بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية البوني

تعرض رئيس مصلحة البطاقات الرمادية ببلدية البوني بولاية عنابة صبيحة أمس إلى اعتداء من طرف شاب في العشرينات من العمر أصيب من خلالها على مستوى الحاجب الأيمن استوجب نلقه إلى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة . وحسب تصريحات الضحية فإن المعتدي قام بالتعرض له بالسب والشتم قبل أن يعتدي عليه فجأة عندما كان يحاول تقديم تفسيرات له بخصوص ملفه المودع لدى المصلحة مما تسبب له في جروح على مستوى الحاجب الأيمن استوجب نقله الى مصلحة الإستعجالات أين تم خياطة الجرح في انتظار معاينة الطبيب الشرعي الذي سيحدد مدة العجز الطبي في المقابل قام عناصر الأمن بتحويل المعتدي إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه حول أسباب الواقعة التي أدت إلى الاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه وذلك في انتظار إحالته صباح اليوم الثلاثاء حسب تصريحات الضحية إلى «آخر ساعة» على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار للعلم أن المعتدي تواجهه جنحة التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه.

عادل أمين