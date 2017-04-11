«برنامجنا يهتم بتعزيز أمن البلد و استقراره و وحدة الأمة»





ل.عزالدين

نشط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى عشية أمس، تجمعا شعبيا حاشدا بالقاعة المتعددة الرياضات بالمركب الرياضي سويداني بوجمعة بقالمة، أين حاول أويحيى توضيح موقف حزبه من العديد من القضايا الوطنية ، الإقليمية و الدولية،.بالإضافة إلى اغتنام فرصة لقائه بمناضلي حزبه و جمع غفير من المواطنين، من أجل شرح برنامج حزبه في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في04 من شهر ماي القادم، البرنامج الذي أكد أويحيى انه مستمد من مبادئ بيان أول نوفمبر والثورة التحريرية المجيدة ويتماشى مع متطلبات العصر، و في هذا السياق ارتأ التجمع الوطني الديمقراطي اتخاذ شعار «النقلة الاقتصادية» .حيث أشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى أن تراجع أسعار المحروقات أثر على ميزانية الدولة و خفّض من وتيرة الاستثمارات العمومية. وما تزال الجزائر تتصدى لهذه الضائقة المالية بفضل احتياطي صرفها.غير أن هذا الوضع يبرز ضرورة خوض انتقال اقتصادي يتطلب خيارات جريئة و إرادة سياسية.حيث بين أحمد أويحيى أن حزبه يؤيد العودة إلى التصدير خارج المحروقات، و ذلك عبر التحفيز على الاستثمار في مهن التصدير، التسهيلات البنكية و الجبائية للبحث عن الأسواق في الخارج، إحداث صندوق قوي لتأمين الصادرات خارج المحروقات، و التفاوض حول اتفاق للتبادل الحر مع المناطق الاقتصادية للدول الأخرى.كما طالب أويحيى بضرورة ترقية سياسة تنموية متوازنة عبر كامل التراب الوطني، حيث قال في هذا الصدد بأنه ينبغي أن تستفيد كافة مناطق الوطن من الانتقال الاقتصادي، حتى يتسنى الحفاظ على التناسق الوطني و تتم الاستجابة لطلبات الشغل و الدخل في كامل التراب الوطني.وهذا يتأتى عبر بذل جهد خاص لتنمية مناطق الجنوب و الهضاب العليا، مع وضع سياسة خاصة لتنمية المناطق الجبلية عبر تمكينها من الاستفادة من الإجراءات المحفزة على الاستثمار، مع إعداد آلية وطنية لتوجيه الاستثمار، قصد توزيع الاستثمارات بمختلف أنواعها توزيعا محكما عبر كافة مناطق الوطن، من خلال مراعاة خصوصيات كل منطقة.كما اغتنم أويحيى الفرصة للدعوة لإعادة كافة الصلاحيات للبلديات قصد المساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية. الجانب الأمني هو الآخر قال أويحيى بأنه جد هام في برنامجه الانتخابي، حيث قال في هذا السياق أنه ذكر الحضور بأن الجزائر دفعت خلال المأساة الوطنية ضريبة باهظة بعدما استهدفت في استقرارها و أمنها.و هي اليوم محاطة ببؤر توتر خطيرة عند حدودها، ومعرضة لتهديدات الإرهاب الدولي ، لذلك يرى التجمع الوطني الديمقراطي أنه يجب الثبات على الدفاع عن مبادئ نوفمبر 1954 بصفتها أساس وحدة الأمة واستقرار الوطن، بالإضافة إلى الدفاع عن الدستور و قوانين الجمهورية التي تعد القاعدة الأساسية للدولة، مع تثمين الثقافة الوطنية من أجل التأكيد على هوية شعبنا.كما قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن برنامجه يرمي أيضا إلى ضمان الاستمرارية، و لاسيما عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني.كما يهدف إلى التكيف مع الوضع المالي، ومع ضرورة إرساء حكما أكثر نجاعة .مؤكدا في الأخير على أن الحزب يؤمن بوعي الشعب الجزائري و ثقافته ، لذلك فهو يعتبر الشريك الحقيقي و الأساسي.الذي لا يمكن تحقيق الاستقرار و الازدهار للبلاد إلا بوجوده، داعيا الجزائريين إلى التوجه بقوة يوم الرابع من شهر ماي القادم، من أجل غلق أفواه جميع المشككين في ديموقراطية الجزائر، و قطع الطريق أمامهم، و أمام كل مخططاتهم التهديمية التي تريد إرجاع البلاد إلى سنوات العشرية السوداء.