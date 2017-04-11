تمزيق الملصقات الانتخابية لمترشحي الأحزاب في عنابة

استنكر عدد من مترشحي الأحزاب والقوائم الحرة بولاية عنابة أمس الاثنين ما تعرضت إليه عدد من ملصقاتها على مستوى ساحة الثورة وبمحاذاة اسطنبولي بوسط المدينة وغيرها من المواقع ببلدية عنابة من تمزيق وتشويه للصور باستعمال الطلاء الأحمر الأمر الذي دعت من خلالها إلى تحرك الهيئة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات بغرض التنسيق مع جميع المصالح المختصة إلى معاقبة الفاعلين لكونها ترفض نسب هذه الأفعال إلى المواطنين . وفي سياق متصل استغرب عدد من المواطنين في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية لتشريعيات ال4ماي من تحايل بعض المترشحين من خلال استظهار بأنهم أصحاب كفاءات علمية وكذلك لهم ترتيب جيد في القائمة الانتخابية الأمر الذي اعتبروه تحايلا على الناخبين . داعين الهيئة للتدخل وإلزام الأحزاب بوضع أرقام الترتيب تحت صور المترشحين وكشف حقيقة مستواهم العلمي والثقافي ومسارهم المهني . ويتخوف متصدرو قوائم الأحزاب التي طالها التمزيق والتشويه لصور المترشحين من ظاهرة حرب تمزيق الملصقات الانتخابية مع اقتراب يوم الاقتراع بسبب غياب الثقافة الانتخابية من جانبها تواصل التشكيلات السياسية المشاركة في الاستحقاق المقبل في تنظيم الجلسات الجوارية لمغازلة الناخبين. وعلى سبيل المثال قال بيان لجبهة العدالة والتنمية تلقت «آخر ساعة « نسخة منه انه في إطار البرنامج المسطر للحملة الانتخابية لتشريعيات 04 ماي 2017 قام مترشحو (الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء) بولاية عنابة بوقفة رمزية و جولة جوارية في ساحة الثورة و ذلك بهدف التواصل مع المواطنين و تحسيسهم بأهمية المشاركة في الحياة السياسية و الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات و المساهمة في التغيير من خلال فرض كلمتهم عن طريق الصندوق و إقناعهم بأن ولاية عنابة بحاجة إلى رجال و نساء أكفاء و نزهاء و من أبنائها و بناتها الغيورين عليها و الحريصين على الرجوع بها إلى مكانتها اللائقة و خدمة مواطنيها و حمل انشغالاتهم و إصلاح الأوضاع اللازمة في شتى المجالات بحسب ما جاء في البيان.

عادل أمين