حريق بوحدة تكرير الفوسفات بميناء عنابة

اندلع نهار أمس حريق على مستوى وحدة تكرير الفوسفات بميناء عنابة بالقرب من مجمع الحاويات مما أحدث حالة هلع وخوف كبيرين إستدعى التدخل العاجل بكامل المعدات المادية والبشرية لتفادي الكارثة.وحسب ما أفادت به المصادر التي أوردت الخبر لـ آخر ساعة فإن الحادثة تعود إلى حوالي الساعة الثانية من زوال أمس عندما تسببت أشغال التلحيم على مستوى مقر مؤسسة سونلغاز القديم الذي تم تهديمه داخل الميناء من تسرب شرارة من ألسنة اللهب إلى وحدة تكرير الفوسفات مما أدى إلى اندلاع حريق بهذه الأخيرة ويتعلق الأمر بالوحدة المسماة « لابول « نظرا لشكلها والتي تحمل موادا خطيرة سريعة الالتهاب يمنع الاقتراب منها بأي مادة خطيرة قد تسبب اندلاع حريق قد يؤدي إلى انفجار خطير داخل الميناء وهي الوحدة التابعة لمؤسسة فرتيال هذا وقد تم التدخل في الوقت المناسب والسيطرة على ألسنة اللهب بعد ما تم تعطيل نظام عمل الوحدة لتفادي الكارثة في الوقت الذي باشرت فيه مصالح الأمن داخل الميناء التحقيق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق علما ان ميناء عنابة يشهد عملية تهيئة وإعادة تجديد شملت العديد من الوحدات على رأسها تهديم المقر القديم لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز داخل الميناء.

بوسعادة فتيحة