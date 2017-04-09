مباشرة تسجيل التزامات الاحتياطيين المعنيين بالعمل أوت المقبل بعنابة

انطلق يوم أمس بولاية عنابة عملية تسجيل الأساتذة الاحتياطيين المعنيين بالتوظيف شهر أوت المقبل 2017 حيث انطلقت العملية مع توزيع المعنيين على مؤسستي عمارة العسكري بالنسبة للطور الابتدائي و متوسطة بابو محمد شريف بالنسبة للطورين المتوسط و الثانوي ، حيث تم الاتصال بالمعنيين هاتفيا أين قاموا بتحميل نموذج شهادة التزام مصادق عليها من مديرية التربية حيث يتم ملأها من طرف المعنيين و المصادقة عليها في البلدية قبل دفعها هي و نسخة من المؤهل العلمي و بطاقة التعريف الوطنية ، و يجدر الذكر أن العملية التي تدخل ضمن ما أسمته الوزارة استخدام الأرضية الرقمية الولائية تتم بوتيرة متسارعة حيث تم يوم أمس استدعاء 13 أستاذا جديدا في طور اللغة الفرنسية في طور التعليم الابتدائي بعدما تمت المصادقة على ملفات تقاعدهم في الصندوق الوطني للتقاعد . فيما سيتم الاستنجاد بالاحتياطيين في حالة أي تخلي أو أي مصادقة على التقاعد خلال الفترة الممتدة من الآن إلى غاية 17 أفريل المقبل ، هذا ومن جهتها قامت مديرية التربية لولاية الطارف باستدعاء 402 أستاذ احتياطي في مادة اللغة العربية للطور الابتدائي بالإضافة لأعداد أخرى في مختلف المواد حيث تم استدعاء المعنيين لتقديم التزاماتهم بعدم المشاركة في أي مسابقة لسنة 2017 و الالتزام بالمشاركة في التربص التكويني للصيف المقبل قبل تعيينهم في المؤسسات التربوية التي تعرف شغورا .

ا.ن