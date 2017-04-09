إحصاء ألف عائلة معنية بقفة رمضان لهذا العام

م.مسعود

بدأت التحضيرات لشهر رمضان الفضيل بولاية جيجل وذلك من خلال اجتماعات دورية لضبط كافة الترتيبات التي تسبق هذا الحدث الديني العظيم الذي بدأ العد العكسي له منذ عدة أسابيع .وقد كانت التحضيرات لشهر رمضان على رأس جدول أعمال الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي للولاية والذي تم الكشف خلاله عن إحصاء مالا يقل عن 31 ألف عائلة معوزة ومعنية بشكل آلي بقفة رمضان التي تمنحها الدولة كل سنة للعائلات المحدودة الدخل من أجل مساعدتها على قضاء هذا الشهر في أفضل الظروف .وتم على هامش هذا اللقاء توجيه تعليمات لمصالح البلديات وكذا مصلحة النشاط الاجتماعي من أجل الشروع في غربلة قوائم المعوزين عبر بلديات الولاية وإسقاط الأسماء التي لا يحق لها التواجد في هذه القوائم التي أكدت التحريات تواجد عدد من العائلات الميسورة ضمنها والتي ظلت تحصل على المساعدة الموجهة للعائلات الفقيرة بشكل دوري ، وأكدت التعليمة الموجهة لمختلف المصالح المعنية بغربلة قوائم المعوزين مع ضرورة التدقيق في وضعية كل عائلة موجودة بقوائم المعوزين قصد ضمان توجيه المساعدات الاجتماعية التي ترصدها الدولة لصالح من يستحقها وليس لكل من هب ودب . وتزامن الكشف عن عدد العائلات المعنية بقفة رمضان بجيجل مع زيارة وزير التضامن مونية مسلم إلى الولاية والتي أكدت خلالها على ضرورة مراجعة مفهوم العائلة المعوزة بالجزائر وتكليف لجان لضبط آليات من شأنها القضاء على عملية الانتفاع بالأموال العمومية ومساعدات الدولة تحت عنوان الفقر والعوز في إشارة ضمنية إلى وجود مغالطات في قوائم المعوزين التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات .