إحموا هاتفكم الذكي مع الخدمة الحصرية “Sécurité Plus “ لـ Ooredoo

يطلق Ooredoo ، المبتكر التكنولوجي، خدمته الحصرية الجديدة “ Sécurité Plus “ التي توفر حماية مُثلى للهواتف الذكية و كذا الحفاظ و استرجاع البيانات الشخصية. تمنح هذه الخدمة رخصة أصلية لمضاد الفيروسات McAfee Active Protection مكيفة للهواتف الذكية تحت نظامي Android و iOS لضمان حماية مُثلى و شاملة لمُحبي التكنولوجيات الحديثة. “Sécurité Plus “ هو حل ناجع لحماية الهاتف الذكي و تحسين آدائه، للحفاظ و استرجاع البيانات الشخصية، لحماية الابحار على الانترنت (الويفي و البيانات النقالة) و التطبيقات، و لتفعيل نظام ضد السرقة عن طريق التموقع، إقفال ومحو المستندات عن بُعد بالإضافة الى مجموعة من وظائف أخرى للحماية . للاستفادة من خدمة “Sécurité Plus “، بإمكان الزبون بكل بساطة فتح حسابه على : http://ore.do/antivirus أو http://securiteplus.ooredoo.dz ثم تحميل الرخصة الأصلية عبر Google Play أو AppStore. للولوج الى خدمة “Sécurité Plus “، بإمكان الزبون الاختيار بين صيغتين: الصيغة الشهرية بـ 100 دج و الصيغة السنوية بـ 990 دج. و لمنح زبائنه فرصة اكتشاف هذه الخدمة الجديدة، يقترح Ooredoo عرض محدود يمنح اشتراك سنوي بـ 300 دج فقط عوضا عن 990 دج. من خلال هذه الخدمة الجديدة، يسعى Ooredoo لمرافقة زبائنه بصفة أفضل و منحهم تجربة فريدة للانترنت النقال مع أحسن الخدمات و بأفضل التسعيرات.