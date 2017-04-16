استعمال تقنية التدقيق بالأصوات في قضية رشوة اتحاد عنابة لأول مرة

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كشفت مصادر «آخر ساعة» أنه تم استعمال تقنية التدقيق في الأصوات في المخبر الوطني للشرطة العلمية في التحقيق الخاص بقضية رشوة رئيس اتحاد بسكرة ساعو والرئيس السابق أيمن خير الدين والمناجير علاوة للحارس السابق لاتحاد عنابة رابح كحول الموسم الماضي.

سليمان رفاس

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستعمل فيها هذه التقنيات في قضية الرشوة من أجل التدقيق في هوية الأشخاص المشتبه فيهم، وقد التمس النائب العام حكما بـ 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الأسبوع الماضي وسيتم النطق بالحكم يوم 23 أفريل الجاري، للتذكير فقد رفع الرئيس السابق لفريق اتحاد عنابة محمد الهادي كروم شكوى ضد وكيل الجمهورية لمحكمة عنابة في ماي 2016 ضد كل من رئيس اتحاد بسكرة عبد القادر ساعو والرئيس السابق لنادي الزيبان أيمن خير الدين والمناجير علاوة واتهمهم بعرض رشوة بقيمة 400 مليون على الحارس رابح كحول مقابل التلاعب بنتيجة لقاء اتحاد خنشلة أمام اتحاد عنابة وقدم أدلة مادية قوية تدين المتهمين والمتمثلة في التسجيلات الصوتية للمتهمين في قرص مضغوط ونسخة من التحويلة البريدية التي تم إرسالها لصهر كروم المتقاعد والمقدرة بـ 17 مليونا حيث حاول الحارس كحول استدراج المشتبه فيهم ومنحهم رقم الحساب البريدي الجاري الخاص بصهر كروم المذكور في التسجيلات الصوتية والذي تم إرسال له قيمة 17 مليونا 24 ساعة قبل لقاء اتحاد عنابة ضد اتحاد بسكرة.