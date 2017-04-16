شاب يطعن شقيقه بواسطة «كلونداري» ويتسبب في موته بالبوني





وليد سبتي

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم «ب.ف» البالغ من العمر 25 سنة لارتكابه جناية الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة وقائع القضية تعود إلى تاريخ 2014/07/20 حين وردت إلى مصالح أمن دائرة البوني مكالمة هاتفية من فرقة الحماية المدنية مفادها استقبالهم شخصا مصابا بطعنات سكين على مستوى القفص الصدري من الجهة اليسرى وقد أسعفه أخوه على متن سيارة خاصة ويتعلق الأمر بالضحية «ب.ح» المقيم بحي بوسدرة بالبوني أين تم نقله إلى مستشفى ابن رشد غير أنه لفظ أنفاسه متأثرا بجروحه وحسب المعلومات الأولية فإن مقترف الجريمة هو أخوه «ب.ف» الذي كشف عند سماعه دخل المنزل في حدود الساعة منتصف النهار حين أنهى عمله بالمحل المستغل للحدادة باعتباره بات ليلتها يعمل به ليضيف أنه كان جد متعب نظرا لصعوبة عمله الذي يتطلب كثيرا من الدقة والتركيز، وأثناء صعوده لغرفته من أجل أخذ قسط من الراحة وجد أخوه المرحوم «ب.ح» يقوم بإخراج بعض الأغراض والأدوات من المرآب من أجل إخراج سيارته التي كانت مركونة هناك فطلب منه مساعدته في نقل الأغراض وهو ما جعل المتهم يرفض كونه لم يكن قادرا وأخبره بأنه متعب وأنه بصدد الذهاب إلى النوم غير أن الضحية لم يتقبل الأمر وقام بالإلحاح عليه حيث تقدم منه وأمسكه محاولا ضربه إلا أن والدته تدخلت لفك الشجار رفقة أختيه، ليكشف أنه عندما حاولت أمه فك الشجار قام الضحية بالاعتداء عليهم جميعا لأنه كان في حالة عصبية حادة قبل أن يخرج سكينا من نوع «كلونداري» كان يحمله معه في جيبه وحاول طعن أخاه المتهم الذي قاومه وأسقط السكين من يده محاولا الدفاع عن نفسه بقيامه باستعادة السكين ليحاول إخافته غير أنه عندما تقدم منه أصابه على مستوى بطنه فسقط أرضا ثم نهض ونزل يجري إلى الباب الخلفي من أجل طلب المساعدة فيما خرج هو بدوره لإسعافه على متن إحدى السيارات الخاصة لسكان الحي واتجها إلى مقر الحماية المدنية بالبوني أين تم نقله إلى مستشفى ابن رشد بعنابة.ولدى سماع والدته «ب.ح» صرحت أنه بتاريخ الواقعة كانت بمنزلها رفقة ابنتيها وابنها المرحوم يعملون على ترتيب بعض الأغراض وعند الساعة 11 صباحا عاد ابنها الذي يعمل في الحدادة واتجه مباشرة نحو غرفته للنوم، عندها طلب منه شقيقه أن يساعدهم فرفض بحجة أنه غير قادر على ذلك فألح عليه ودخلا في شجار عندما حاول الضحية الاعتداء عليهم، ولكنه لفظ أنفاسه بين يديها بعد أن تلقى طعنة قاتلة من طرف أخيه التي ذكرت أنه كان بصدد الدفاع عليهم، لتؤكد بدورها أن المرحوم كان يعاني من اضطرابات نفسية خاصة بعد أن مكث بالسجن لـ 10 سنوات سابقا، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف التمست النيابة العامة عقوبة 20 سنة حبسا نافذا فيما أدانته المحكمة بالحكم السالف الذكر.