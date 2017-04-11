انتحار أم لستة أطفال بمنطقة الزبيرية

اهتزت مدينة جيجل أمس على وقع حادثة انتحار جديدة ذهبت ضحيتها امرأة في العقد الخامس حيث وجدت هذه الأخيرة جثة هامدة بمدخل بيتها العائلي الكائن بمنطقة الزبيرية القريبة من عاصمة الولاية . وحسب بيان للحماية المدنية فإن الضحية وهي أم لستة أطفال وجدت معلقة بإطار الباب الخارجي لبيتها العائلي بواسطة “ خمار” قبل أن يتدخل عناصر الحماية المدنية لنقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الصديق بن يحيى من أجل إخضاعها للتشريح في الوقت الذي تحدثت فيه معلومات من المنطقة كون الضحية التي كانت تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة استغلت خروج أبنائها للدراسة وغيابهم عن البيت لتنفيذ عملية الانتحار هذه التي هزت الرأي العام بالمنطقة وأدخلت معارف الضحية المعروفة بحسن أخلاقها في حالة من الذهول والحيرة حيث لم يتقبل أغلبهم هذه الفاجعة خصوصا وأن المتوفية أم لستة أطفال مازال أغلبهم في حاجة إلى رعايتها وحنانها .

^ م . مسعود