عنابة/ كانت مخبأة داخل علبة آلة طباعة في شاحنة من الحجم الصغير

تفكيك شبكة لترويج الحبوب وحجز 3570 قرصا بالبوني

11.04.2017

 


نجحت عناصر المصلحة الجهوية لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالحجار بولاية عنابة في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في ترويج الحبوب المهلوسة في أوساط الشباب تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة.

عادل أمين

 

حيث تم خلال العملية حجز كمية معتبرة من المهلوسات قدرت بـ 3570 قرصا من نوع برومازيبام الخطيرة. وجاءت عملية الإطاحة بأفراد هذه المجموعة الإجرامية حسب مصادر مؤكدة لـ « آخر ساعة» إثر تلقي ذات المصالح الأمنية المختصة معلومات جد مؤكدة تفيد بنشاط مشبوه لأشخاص منحرفين ينشطون عبر ولايتي قالمة وعنابة وبعد استغلال تلك المعلومات تم نصب كمين محكم لشاحنة صغيرة من نوع SNTI على مستوى بلدية البوني في الساعات الأولى من صباح أمس كان على متنها أفراد العصابة يحاولون التمويه من خلال وضع المهلوسات في علب آلات الطباعة الأمر الذي تفطنت له عناصر المصلحة .حيث تم توقيفهم وبعد تفتيش البضاعة تم اكتشاف وجود إحدى العلب الكبيرة مملوءة بالمهلوسات من نوع برومازيبام تقدر بـ 3570 قرصا على شكل 90 علبة بكل علبة مشطين وفي كل مشط 15 قرصا  مع حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار وعلى الفور تم توقيف جميع المتورطين وحجز الشاحنة وتحويل الجميع إلى مقر المصلحة فيما تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية لمحكمة الحجار أين تم إيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية تحديد تاريخ المحاكمةوالجدير بالإشارة أن برومازيبام التي وجدت فيها عصابات ترويج المؤثرات العقلية مكسبا للربح السريع تنتمي إلى مجموعة البنزوديازيبينات ويستعمل لعلاج المصابين بحالات القلق والأرق ويعمل أيضًا على إرخاء العضلات ويوصف من قبل الأطباء لاستعمال لفترة قصيرةكذلك ينصح بعدم استعمال الدواء أثناء المشي لأنه يؤثر على مدى اليقظة وعلى تنسيق حركات الجسم .

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