الأمن يطيح بعشريني ويحجز سيوفا وخناجر

في إطار مجهودات مصالح أمن ولاية قسنطينة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، قدمت الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس عشر بأمن ولاية قسنطينة شخص يبلغ من العمر 24 سنة عن قضية حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، وسائل تنكر قصد الإعداد لارتكاب اعتداءات ضد الأشخاص والممتلكات.تعود وقائع القضية إلى التحقيق المفتوح من قبل مصالح الأمن الحضري السادس عشر في قضية سرقة منزل و من خلال التحريات والأبحاث المكثفة من قبل المصلحة وبالاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، ليتم مداهمة مقر إقامته بناء على إذن من السلطة المختصة، تم توقيف هذا الأخير داخل غرفته بعد خطة عملية محكمة أعدت مسبقا ، خلال عملية التوقيف تم حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام من بينها 02 سيوف كبيرة الحجم ، 05 خناجر ، عصا خشبية مدببة بالمسامير كما تم حجز داخل الغرفة أيضا على قناع تنكري بلاستيكي ، شعر اصطناعي ، حقيبة سوداء اللون ، لثامين مزركشين و كذا 08 أجهزة تحكم غير معروفة ، ليتم تحويله إلى مقر المصلحة، التحقيق المفتوح في القضية و بتنقيط المعني تبين أن هذا الأخير مسبوق قضائيا في قضايا سرقة، بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية نهاية الأسبوع المنصرم .

جمال بوعكاز