بومهرة تعود بانتصار ثمين وبلخير في الوصافة والصراع يبقى متواصل

أسفرت الجولة الثانية و العشرين من بطولة الجهوي الأول لرابطة عنابة عن مواصلة الرائد فريق أولمبي بومهرة نتائجه الايجابية والحفاظ على الريادة بعد هزمه لفريق مدينة القالة بنتيجة هدفين نظيفين وهذا بفارق سبع نقاط عن الوصيف اتحاد بلخير الفائز على اتحاد الشريعة بثلاثية مقابل هدف، في حين يحتل فريق أولمبي قلعة بوالصبع المرتبة الثالثة بعد اعفاءه من هذه الجولة، اتحاد حمام الشلالة تفوق أمام وفاق سوق أهراس بثنائية نظيفة فريق نجم بوشقوف فربض عليه التعادل السلبي أمام جيل سيدي سالم، أما شباب هيليوبوليس انهزم برباعية مقابل هدف أمام نجم العقلة، وتفوق اتحاد بوخضرة و لو بصعوبة أمام شباب وادي الزناتي بهدف دون رد، شباب حمة لولو فرض عليه التعادل الايجابي أمام ضيفه مستقبل بن مهيدي بهدفين في كل شبكة.

عبد الحميد بن قجالي

النتائج الكاملة للفرق:

نجم العقلة – شباب هيليوبوليس (4 – 1)

اتحاد حمام الشلالة – وفاق سوق أهراس (2 – 0)

شباب حمة لولو – مستقبل بن مهيدي (2 – 2)

اتحاد بوخضرة – شباب وادي الزناتي (1 – 0)

نجم بوشقوف – جيل سيدي سالم (0 – 0)

نجم القالة – أولمبي بومهرة (0 – 2)

اتحاد بلخير – نجم الشريعة (3 – 1)

أولمبي قلعة بو الصبع: معفى من هذه الجولة

ترتيب الفرق:

أولمبي بومهرة أحمد 46

اتحد بلخير 39

أولمبي قلعة بو الصبع 38

اتحاد حمام الشلالة 36

نجم بوشقوف 35

جيل سيدي سالم 29

شباب هيليوبوليس 28

اتحاد بوخضرة 28

نجم الشريعة 27

وفاق سوق أهراس 25

مستقبل بن مهيدي 24

شباب وادي الزناتي 23

نجم القالة 19

نجم العقلة 18

شباب حمة لولو 7